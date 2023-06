El sector del aceite mira a Deoleo para crear un gigante agroalimentario

Los títulos de Deoleo se han disparado este lunes un 10% en Bolsa y han liderado las ganancias del Mercado Continuo, hasta intercambiarse a un precio de 0,29 euros por acción, ante el posible interés de varias empresas en comprar la compañía.

Según publicó este lunes El Economista, el fondo CVC Capital Partners, accionista mayoritario de la compañía, ha contratado a Lazard para sondear el mercado y preparar la venta de la compañía, que tiene que materializarse antes de 2025, según establece el acuerdo firmado con los acreedores para la reestructuración de la deuda que supuso su entrada en el accionariado.

Aunque todavía no hay fecha para la presentación de las ofertas, fuentes próximas a Deoleo citadas por dicho medio han confirmado el interés por participar en el proceso de Acesur, la empresa propietaria de La Española y Coosur, que tiene un ya un 5% del capital; la cooperativa Dcoop y Borges. El objetivo es crear un gigante del aceite, y para eso es fundamental Deoleo, que mantiene sus principales almacenes en Alcolea, Córdoba.

Deoleo avanzó recientemente en su junta de accionistas un “contexto complejo y retador” para el sector del aceite de oliva en 2023, debido al impacto de la inflación y de la actual sequía que está afectando a la producción en los últimos años.

“La complejidad del contexto actual ha derivado en un escenario inflacionista que está afectando de forma relevante a la totalidad de la economía. La creciente inflación ha tenido un destacado impacto en el consumo de aceite de oliva, que disminuyó un 6% en España e Italia en 2022 y que, a día de hoy, sigue viéndose muy afectado”, explicó el presidente y consejero delegado Ignacio Silva a los accionistas en la junta general que se ha celebrado en Rivas Vaciamadrid (Madrid).

La firma en el actual entorno ha mantenido el esfuerzo inversor en sus principales marcas como Carbonell, Koipe y Maestros de Hojiblanca en España y Bertolli, marca líder en Estados Unidos, lo que le ha permitido ganar cuota de mercado. Así, éstas crecieron un punto porcentual en España y 0,9 puntos porcentuales en Estados Unidos.

