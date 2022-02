El SAS cambia el sistema para dar bajas Covid por autotest

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) confirmará, a partir del próximo lunes, los test de autodiagnóstico positivo que comuniquen aquellos usuarios que precisan baja laboral mediante pruebas diagnósticas propias realizadas en los centros sanitarios. De esta forma, aquellas personas que comuniquen por la app o teléfono de Salud Responde que cuentan con un test de autodiagnóstico positivo recibirán en su teléfono móvil una cita para la realización de una prueba de infección activa (PCR o test de antígeno).

Estas pruebas diagnósticas se realizarán mayoritariamente en su centro de salud y también en puntos habilitados.

La medida se pondrá en marcha el próximo lunes día 7 y ha sido anunciada hoy por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, durante su intervención en comisión parlamentaria.

Se priorizará la realización de PDIA para confirmación diagnóstica a las personas que presenten síntomas graves, sean personas vulnerables (mayores de 70 años, personas con enfermedad grave, inmunodepromidos y embarazadas), tengan contacto estrecho con personas vulnerables, sean personal sanitario o sociosanitario y a aquellas no vacunadas.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!