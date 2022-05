Récord de visitas a los patios de Córdoba durante el sábado

Este sábado ha sido, con diferencia, el día con más visitas a los patios de Córdoba desde que el pasado martes arrancó el popular concurso. Según la información distribuida por el Ayuntamiento de Córdoba, se registraron un total de 89.902 visitas a los Patios de Córdoba, en una jornada de largas colas.

La zona más saturada volvió a ser el Alcázar Viejo - San Basilio, donde se sumaron 19.407 visitas en total. Los patios más visitados fueron San Martín de Roa 7 y San Martín de Roa 9. En ambos se alcanzó la cifra de 2.300 visitas en un solo día. San Basilio 44 registró 2.252. En ningún patio hubo de esta zona menos de 1.200 visitas, según los datos del Ayuntamiento.

En Santa Marina - San Agustín se alcanzaron las 15.480 visitas. Esta ruta tiene el patio que más público atrae y también uno de los de más tamaño de todo el recorrido. Se trata de Marroquíes 6, donde entraron un total de 3.644 personas durante el sábado. Casi todos los patios de la ruta superaron también las 2.000 visitas. El que no llegó a las 1.000 fue Zarco 13.

A continuación está la ruta de San Lorenzo, donde se sumaron 14.322 visitas, según los controladores. En este punto, el patio de San Juan de Palomares 11 sumó 2.020 visitas. En el resto de patios se superaron las 1.000 visitas, que rozó Pastora 2.

En Santiago - San Pedro se alcanzaron también las 13.257 visitas en total. El patio con más público fue La Palma 3, con 2.054. En esta ruta está también el patio que menos visitas ha recibido, el de Alfonso XII 29, con 666.

En la Judería - San Francisco se sumaron 12.567 visitas, con dos patios superando las 2.000: Maese Luis 9 y Samuel de los Santos Gener. Regina Realejo es la ruta más tranquila, con 5.366 visitas. El patio más visitado de la zona es Santa Marta 10, con 1.674.

Además, se han sumado 9.503 visitas en los patios fuera de concurso. Nuevamente, la Casa Árabe superó las 2.000 visitas. Y de nuevo el patio de Ramón y Cajal de Defensa es el que apenas suma visitantes, 102 durante este sábado.

