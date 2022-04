Rechazan la nueva Orden de la Junta que afectará a los trabajadores de mantenimiento de los hospitales

Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este lunes ante las puertas del Hospital Provincial de Córdoba para rechazar la nueva Orden de la Junta de Andalucía que afectará a los trabajadores de mantenimiento de los hospitales públicos. Según prevé la nueva norma, se establecerían tres nuevas categorías, la de mantenimiento de instalaciones electroestáticas y automatizados, la de los técnicos superiores en mecánica industrial y la de técnicos superiores en térmicas y fluidos.

Para la responsable de UGT Servicios Públicos en el Hospital Reina Sofía, María Eugenia Urbano, “sería una temeridad sacar la nueva Orden a espaldas de los sindicatos mayoritarios y sólo con el apoyo de los sindicatos médico y de enfermería” por lo que, desde el sindicato de trabajadores, “exigimos su modificación”.

Hay que recordar que este sindicato ha hecho una serie de propuestas muy concretas, que pasan por la inclusión de la categoría de técnicos en gestión de aguas, los antiguos fontaneros“ ya que su no inclusión, ha añadido, ”favorece un campo de cultivo para la privatización“. Igualmente, ha denunciado que ”hoy en día hay empresas externas totalmente instaladas en los recintos de los hospitales“. ”No tenemos nada en contra de las empresas privadas pero nuestra obligación es defender primero lo público“, añadió.

Por su parte, el delegado de CCOO en el Reina Sofía, José Antonio López, ha augurado que esta nueva Orden no es más que “una privatización que, de hecho, ya se está haciendo en muchos hospitales”, y ha insistido en que “un hospital no puede depender de una empresa externa, porque en un momento determinado surge una urgencia y tenemos que tener a ese equipo totalmente formado y preparado y eso se puede hacer teniendo la bolsa de empleo actualizada”.

A este respecto, ambos sindicatos han denunciado que dicha bolsa lleva cuatro años sin actualizarse. López ha explicado que ya “hay personas que han conseguido la titulación pero que no pueden trabajar en el Servicio Andaluz de Salud porque la bolsa no se ha renovado y no pueden acceder a ella”, quien también ha denunciado la reducción que la nueva Orden hace de las categorías.

Por otra parte, los sindicatos han reclamado la equiparación del complemento específico de la categoría al de otras similares. “En vez de subirles el sueldo tienen un complemento que es el más bajo de todas las categorías de su nivel”. Esta situación no es exclusiva de los hospitales, sino que es extensible a los centros de salud. “Se levanta una baldosa y porque no hay un albañil para pegarla se tira años levantada con el riesgo de que alguien se tropiece y se caiga. Es absurdo”, ha criticado el delegado de CCOO.