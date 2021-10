Los Presupuestos Generales prevén en Córdoba una gran inversión en el ferrocarril de mercancías

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado prevé una fuerte inversión en la provincia de Córdoba para convertir a la ciudad en un gran nudo logístico de mercancías a través del ferrocarril. De los prácticamente 140 millones de euros de inversión que reflejan las cuentas, 55,1 millones irán a parar a la creación de un corredor Ten-t (una autopista ferroviaria) que atravesará la provincia de Córdoba y que tendrá parada en El Higuerón. Además, se reservan otros 27,5 millones de euros para ADIF (que reparará varias infraestructuras ferroviarias en Córdoba), 21 millones de euros a Renfe para diferentes inversiones en Córdoba y otros 8,3 millones de euros para acabar de construir el by-pass de la línea de alta velocidad a su paso por Almodóvar del Río.

Según el documento, consultado por este periódico, más de la mitad de la inversión prevista en el anexo de los Presupuestos Generales del Estado irán a servicios ferroviarios en Córdoba. La ciudad está llamada a convertirse, en un futuro, en un gran nudo logístico tanto para el servicio de pasajeros como de mercancías. Córdoba tiene una posición estratégica en Andalucía, siendo la puerta de entrada y salida de todo su tráfico ferroviario.

La gran inversión, y la más urgente, es el llamado Corredor Ten-t. El trabajo previsto consiste en la adaptación a los grandes trenes de mercancías de la actual línea convencional de tren, que parte desde el puerto de Algeciras, que llega a Córdoba por Bobadilla, hace parada en la ciudad y se dirige luego, también por la línea convencional atravesando Despeñaperros, hasta Zaragoza. De ahí, los convoyes seguirán hasta Francia. Esta inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado será financiada también con fondos europeos.

El proyecto de Presupuestos, eso sí, no contempla una de las inversiones más esperadas en Córdoba: la base logística del Ejército de Tierra. Defensa no ha previsto aún dinero para este proyecto, ya que no está previsto que en 2022 se inicien las obras. En estos momentos, el Ministerio y el Ayuntamiento trabajan en la cesión de los terrenos y en la ordenación urbanística de los mismos, en la zona de La Rinconada.

La siguiente gran inversión extraferroviaria en la provincia de Córdoba será para El Cabril. El Gobierno tiene previsto invertir otros 4,9 millones de euros en el cementerio nuclear de Hornachuelos. Así, se iniciará la anunciada ampliación y el sellado de las celdas que se van llenando conforme llegan los residuos de media, baja y muy baja intensidad procedentes del desmantelamiento de las centrales nucleares españolas.

Además, se prevén 2,8 millones de euros para continuar con la reforma de los regadíos del Genil-Cabra, tres millones al Centro de Investigación Biomédica y dos millones a la Casa Árabe, con sede en Córdoba capital.

Los presupuestos, entregados este miércoles por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados, también prevén 700.000 euros para culminar la obra de la Biblioteca Pública del Estado, en la zona de Los Patos, y 4,5 millones de euros en inversiones del Ministerio del Interior. De ese dinero, 250.000 euros serán para iniciar las obras de la Oficina de Denuncias de la Policía Nacional en Córdoba capital, justo enfrente de la estación, para descongestionar las comisarías de la ciudad. Además, se han reservado 100.000 euros para seguir adelante con el proyecto de construcción de una nueva comisaría en la ciudad. Así, se prevén 1,5 y 4,4 millones para su construcción, pero en las anualidades de 2023 y 2024.

En cuanto al Aeropuerto, el Gobierno ha reservado una partida de 734.000 euros destinada a Enaire, con la que seguir adaptando el aeródromo cordobés a vuelos comerciales.

Donde sigue la inversión siendo muy escasa es en carreteras. El Ejecutivo ha diseñado unas cuentas donde no se prevé iniciar ningún gran proyecto en Córdoba durante el 2022. Al contrario, se mantienen las partidas de años anteriores para seguir con los estudios informativos.

De esta manera, se reservan 300.000 euros para el estudio informativo de la conversión en autovía de la A-81 entre Córdoba y Granada, y 100.000 euros para la reforma de la Espiel Córdoba. Apenas se prevén otros 100.000 euros para seguir adelante con la Variante Oeste y otros 100.000 euros con la Ronda Oeste.

Por último, y en materia cultural, el Gobierno ha reservado 100.000 euros para la ampliación del Museo Arqueológico. Eso sí, fija una partida de 4,5 millones para 2023 y otra de cuatro millones para 2024. En la Mezquita, se ha previsto otra inversión de 50.000 euros para la reforma de la Capilla Real, que se elevará a 200.000 euros en el año 2023.