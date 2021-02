El PP estudia llevar al Senado la concesión de la base logística del Ejército a Córdoba

El Partido Popular, a instancias del PP de Segovia, está estudiando llevar al Senado la concesión de la base logística del Ejército de Tierra a Córdoba. Según ha podido saber este periódico, se buscará no solo que se explique el proceso por el cual el Ministerio de Defensa ha decidido la ubicación de este proyecto, sino reprobar a la vicepresidenta Carmen Calvo, apuntándose de este modo a la tesis de que hubo una presunta influencia de ésta en el resultado final.

Una tesis que ha sido negada por el alcalde de Córdoba, el también popular José María Bellido, que pidió este miércoles, sin éxito, que cesaran las especulaciones sobre la presunta influencia. "Ya está, lo diga quién lo diga, venga del partido que venga, que la broma ha durado demasiado, que se pone en duda la solvencia de toda una ciudad como Córdoba, la profesionalidad de unos altos mandos del Ejército de Tierra, de todas la Fuerzas Armadas y de la ministra Robles". "¡Ya está bien!", dijo en una entrevista televisiva.

Sin embargo, fuentes del Grupo Popular en el Senado han confirmado a CORDÓPOLIS que están estudiando presentar una iniciativa sobre este proceso en el Senado. "Sí que se está valorando llevar este asunto a la Cámara Alta, pero no se ha definido todavía el contenido", han explicado las fuentes consultadas.

Por su parte, algunos medios segovianos, como el diario El Adelantado, informan de que el portavoz en el Senado del PP, Javier Maroto, presentaría una proposición no de ley para que el Gobierno revoque la concesión de la base logística del Ejército de Tierra a Córdoba, así como para pedir la reprobación de la vicepresidenta. De hecho, en una entrevista el pasado 8 de febrero, Maroto afirmó que la vicepresidenta "debería estar roja y colorada" pues, a su juicio, "se ha descubierto" que la base militar "que iba para Segovia y también se disputaban otras ciudades" acabó en Córdoba por un "capricho personal".

Ese mismo día, el secretario autonómico del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, afirmaba ante los periodistas que "es penoso lo que ha pasado", en referencia a la decisión del Gobierno, al tiempo que exhortaba a los socialistas segovianos a que "defiendan ante el Gobierno de su partido los intereses de la provincia, al igual que hicieron cuando el que gobernaba era el PP". En este sentido, el también vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León ha instado a los socialistas segovianos a presentar una iniciativa conjunta en dicha cámara, para defender los intereses de los segovianos.

No obstante, la secretaria general del PP Andaluz, Loles López, ha afirmado en declaraciones a este periódico que las informaciones publicadas en Segovia no son ciertas y que el PP en ningún caso va a pedir que se revoque la decisión de ubicar la base en Córdoba. López ha explicado que ha hablado con Maroto y que éste le ha confirmado que su intención es reprobar a la vicepresidenta Carmen Calvo, pero no poner en duda la designación de Córdoba como destino de la base logística.

Otro senador del PP también ha presentado iniciativas en la Comisión de Defensa

No sería la única iniciativa de los populares sobre este asunto en el Senado, toda vez que el senador del Partido Popular y exalcalde de Jaén Javier Márquez ha presentado iniciativas en la Comisión de Defensa para que el Gobierno le haga entrega de copia de los informes relativos a la etapa de definición y decisión del proyecto. El senador del PP, que es miembro de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional, ha emplazado al Gobierno de España "a explicar los criterios técnicos de Seguridad Nacional que se han tenido en cuenta para desechar la candidatura de Jaén".

Además, mientras esto ocurre en la Cámara Alta, en la Cámara Baja será Ciudadanos el que someta a debate este proyecto. Este miércoles, el partido naranja anunciaba que pediría en el Congreso de los Diputados al Gobierno que aclare cuáles han sido los criterios "técnicos" para decidir finalmente la ubicación del proyecto y si se han tenido en cuenta criterios asociados a los datos de desempleo y despoblación por provincias.

Su objetivo es saber si el Ministerio de Defensa tiene previsto publicar el documento donde consten los criterios de valoración y baremación tenidos en cuenta para la adjudicación definitiva y si la secretaria de Estado había previamente asegurado al alcalde de Jaén que su ciudad sería la elegida.