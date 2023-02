El potencial que se diluye por el camino: así muestra el IESA la caída del número de mujeres durante el recorrido para ser científica

Las mujeres son las que más inician su etapa predoctoral pero son las que menos finalizan su doctorado y se convierten finalmente en profesoras científicas. Este fue el resultado al que llegó un informe de la Comisión de Mujeres y Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC), denominado Mujeres investigadoras 2021, y que realiza un seguimiento de la situación de las mujeres científicas en el CSIC. Este sábado se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) ha ejemplificado a través de un vídeo cual es la realidad de este centro, dependiente del CSIC.

Aprovechando la estructura geométrica de uno de los patios del IESA, sus trabajadores se van moviendo en función de las respuestas a determinadas preguntas. La más ejemplificante es la relativa al personal investigador, donde la presencia de mujeres es mucho mayor en la fase de formación que la de personal investigador en ejercicio.

Esta no es si no una muestra más de las conclusiones del informe de la Comisión de Mujeres y Ciencia. Según él, en los últimos 17 años la situación de las mujeres en la ciencia no ha mejorado, sino que ha empeorado. El gráfico de tijeras muestra la evolución de mujeres y hombres en su trayectoria científico-tecnológica. A medida que avanza el recorrido, antes de doctorarse y hasta ser profesor investigador, el porcentaje de mujeres disminuye y el de hombres, aumenta. Al principio las mujeres son algo más que los hombres, por lo que ambas líneas se cruzan.

En el último gráfico, las líneas se cruzan antes que las anteriores, es decir, el porcentaje de mujeres desciende en menor medida. Esto dificulta la consecución de la igualdad a corto y medio plazo.

Los datos reflejan lo mismo:eEn 2020, el porcentaje de mujeres contratadas antes de doctorarse es el menor de los últimos 16 años (50,5%). El porcentaje de tesis presentadas por mujeres en el CSIC también ha disminuido: ha sido del 45,97% (frente al 51,6% del año anterior).

Por ámbitos, en todos ellos, las mujeres se encuentran en minoría: sociedad (38,8%), vida (36,8%) y materia (34,7%). Por tanto, el CSIC ha llegado a la conclusión de que es imprescindible seguir trabajando en la investigación e innovación para lograr la igualdad por lo que desde el centro de investigaciones han alertado de que “si la cantera de investigadoras se resiente, tardaremos más tiempo en conseguir la igualdad”.