La Policía multa a una caseta por abandonar escombros y un inodoro en El Arenal

La Policía Local de Córdoba ha multado una caseta por dejar abandonados en El Arenal escombros procedentes del desmontaje de este recinto y un inodoro, según ha podido saber este periódico de fuentes municipales.

Estos restos llevan más de dos meses en el recinto ferial y proceden de la estructura de la caseta Además, hay otra construcción que no está derruida y que, incluso, tiene un inodoro completamente destrozado en su interior. El servicio de Inspección de la empresa municipal de residuos de Córdoba, Sadeco, hizo un requerimiento a los propietarios de la caseta para que retiraran todos estos escombros. Sin embargo, no lo hicieron, por lo que han sido multados por la Policía Local. No ha trascendido el nombre de la caseta.

Según las bases municipales reguladoras para la instalación de las casetas, el desmontaje requiere de la supervisión de los servicios locales competentes, que son quienes dan el visto bueno a estos trabajos. En el caso de las casetas que, tras el desmontaje, no dejen el lugar ocupado en perfecto estado y no se hagan cargos de los deterioros y limpieza, el Ayuntamiento de Córdoba puede denegarles la fianza y la pérdida del derecho a cualquier premio.

De este modo, el Consistorio incoa un expediente sancionador a las entidades que no hubiesen limpiado adecuadamente la parcela, que hubieran producido desperfectos en los árboles o mobiliario urbano y que depositen basura en vertederos ilegales.