Perfil medio del parado cordobés: mujer de entre 45 y 54 años que lleva más de un año buscando trabajo

Mujer de 45 a 54 años de edad, con nivel formativo de Educación secundaria obligatoria (ESO) e incluso primarios, que lleva más de un año demandando empleo y procedente del sector Servicios. Ese es el perfil medio de una persona sin trabajo en la provincia de Córdoba, según el análisis provincial elaborado por el Ministerio de Trabajo con los datos ya consolidados del año 2020.

Según este informe, 2020, el año de la pandemia, fue un mazazo para los parados de larga duración en la provincia de Córdoba. Así están consideradas las personas que llevan más de un año buscando un puesto de trabajo y que no logran encontrarlo. La mayoría de esas personas son mujeres de más de 45 años y que buscan trabajo en el sector servicios. El informe señala que de todos los parados que hay en la provincia de Córdoba (el 2020 concluyó con 78.000 desempleados), el 45% son de larga duración. Esta cifra se ha incrementado en un 40% durante la pandemia.

"Las posibilidades de encontrar empleo se reducen a medida que aumenta el tiempo de permanencia como demandante", advierte el informe del Ministerio de Trabajo, basado en los datos estadísticos del SEPE. Los parados de larga duración de la provincia a finales de 2020 ascendían a 36.324 personas que representan el 45,42 % sobre el total de parados registrados; en variación interanual aumentaron un 40,01 % que son 10.381 más que a finales de 2019. El paro femenino a finales de 2020 afectaba a 47.834 mujeres, de las cuales el 50,70 % eran paradas de larga duración, un porcentaje superior al de Andalucía (44,23 %) y al de España (45,09%).

"El fuerte incremento del paro de larga duración puede explicarse, en parte, porque la crisis sanitaria está alterando los flujos de entrada y salida del mercado de trabajo prolongando la situación de desempleo de muchas personas", expone el informe del Ministerio de Trabajo.

El mercado laboral cordobés es muy poco igualitario. "Las mujeres de la provincia suponen casi el sesenta por ciento del paro registrado (47.834) y la mitad (24.253) eran paradas de larga duración a finales de 2020", expone el documento.

En cuanto a los jóvenes, los menores de 30 años tienen una tasa de paro de larga duración del 25%, inferior a la media de la provincia. Eso sí, hay un total de 18.000 cordobeses de menos de 30 años en busca de un puesto de trabajo en la provincia.

