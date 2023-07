La patronal del sector del metal lamenta que se rompa el acuerdo alcanzado y se empiece “desde cero”

El presidente de la Federación de Asociaciones Empresariales del Metal de Córdoba (Femeco), Ludwig Wagner, ha lamentado este viernes que se haya roto el acuerdo alcanzado en el sector debido a una posición “sorprendente e irresponsable” de UGT, sindicato con el que había un preacuerdo, y con ello “la negociación indudablemente empieza desde cero”.

Así lo ha destacado el presidente en una rueda de prensa, junto al secretario general, José Manuel Rodríguez-Carretero, al tiempo que ha aseverado que desde Femeco son “conscientes del impacto que una negociación constructiva tiene en el tejido económico provincial”. Por todo ello, apuestan por “un convenio colectivo provincial fuerte en sus bases y ajustado a la realidad cordobesa, que permita el desarrollo de sus empresas y el empleo”.

Al respecto, ha explicado que “este viernes, tras meses de negociación entre Femeco, UGT-FICA y CCOO se hubiera firmado el nuevo texto que regularía las relaciones laborales en el horizonte 2023-25 para la industria, la tecnología y los servicios del sector metal, texto que inicialmente y por declaraciones expresas de CCOO solo iba a ser rubricado por UGT-FICA en la parte social”.

Conscientes de la situación actual, desde Femeco han defendido “el diálogo constructivo para equilibrar las legítimas pretensiones sindicales con las necesidades de los empresarios, la gran mayoría pymes y autónomos, los cuales también están sufriendo los envites de la alta inflación, inestabilidad de los mercados, crisis energética, etc”.

Sin embargo, Wagner ha expuesto que “sorpresivamente, y tras tener firmado el acuerdo en sede del Sercla, a menos de 48 horas se ha producido la dilacion o retraso de la firma por parte de UGT-FICA para realizar una consulta a la Comisión Paritaria Estatal”, algo que, a juicio de la patronal, supone “una traición a la buena fe negociadora que Femeco ha demostrado desde el inicio de las conversaciones en la mesa con UGT-FICA y CCOO”.

En este sentido, ha comentado que “esta sorprendente e irresponsable posición rompe el acuerdo alcanzado que responde a una negociación en bloque de muchas materias y en directa relación con la conyuntura actual, más aún con una inflación decreciente y unos informes de estancamiento en la actividad industrial y de abastecimiento de materias primas que está por venir”.

Igualmente, ha reprochado que “CCOO haya optado por posicionamientos contrarios al diálogo social, haciendo repetidas declaraciones que acusan a Femeco de diversos actos contrarios al mismo”. El presidente cree en la negociación “donde cada parte tiene la obligación y el derecho de defender sus postulados, pero, asimismo, tener la responsabilidad de llegar a consensos incluso cuando las posiciones son contrarias”.

De este modo, ha dicho que no se entiende y lamenta “la negativa final, o como menos la postura ambigua por parte de CCOO de un convenio que garantizaría la estabilidad laboral en el sector en tres años”.

Mientras, Wagner ha subrayado que “Femeco ha estado y estará siempre en modo activo de negociacion y esto no es paralizar la negociación, aunque la ruptura del acuerdo, consultas a la comision paritaria nacional y las fechas estivales sin duda lastran en el tiempo una negociación que es empezar desde cero”.

Cabe señalar que Femeco agrupa a las cinco asociaciones profesionales representativas de los sectores Metalmecánico, tecnológico y Digital (Asemeco), Fontanería (Aefico), Instaladores de Electricidad (Apieco), Talleres de vehículos (Atradeco) y Joyería (Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba).

CCOO y CTA no firman el preacuerdo del convenio del aceite de la provincia de Córdoba

Los sindicatos CCOO y CTA han firmado sin acuerdo la propuesta de convenio del aceite alcanzada este viernes entre las patronales Acora y Asfaco y UGT. La negativa a aceptar el preacuerdo sobre el convenio se basa en que las patronales “se niegan a aceptar las propuestas de ambos sindicatos que entienden que son las mínimas que debe incluir el convenio para contar con su respaldo”.

En este sentido y en un comunicado conjunto, los responsables del sector aceitero de CTA y CCOO han remarcado que “hoy se ha hecho un último esfuerzo por reducir al mínimo sus reivindicaciones, pero una vez más”, las patronales “se han negado a incluirlas en la redacción del nuevo convenio y UGT tampoco las ha respaldado en la mesa de negociación”.

Ambos sindicatos se marcaron “unas líneas rojas mínimas para firmar con acuerdo este convenio”. En concreto, proponen que “se estipule que los contratos fijos-discontinúos no puedan hacerse a tiempo parcial, mientras que las patronales no quieren hacer tal precisión”. Por otro lado, CCOO y CTA querían “separar los conceptos de turnicidad y nocturnidad, propuesta que tampoco se ha aceptado”, y proponían que los “pluses se mantuvieran como están en el convenio aún vigente y no como lo han pactado patronales y UGT, que es por día efectivo de trabajo, lo que puede generar no pocos problemas de interpretación en el futuro”.

Por otro lado, “patronales y UGT han aceptado aplicar las subidas salariales establecidas en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) pero la cláusula de revisión salarial la trasladan al término de la vigencia del convenio, y no anualmente como recoge el AENC”, que es lo que CTA y CCOO han solicitado.

La única propuesta de CCOO y CTA que “han aceptado hoy es que los desplazamientos entre centros de trabajo sean considerados jornada efectiva de trabajo”.

Ambos sindicatos han considerado que el preacuerdo alcanzado por UGT y las patronales es “un acuerdo de mínimos que básicamente se limita a actualizar la normativa laboral actual”, por lo que entienden que “no va a ayudar a avanzar en la mejora de los derechos de las personas trabajadoras pero tampoco en hacer al sector menos precario y más competitivo”.

CTA y CCOO esperan que, de aquí al 21 de julio, fecha prevista para la firma del convenio, “UGT y las patronales Acora y Asfaco hagan un ejercicio de responsabilidad para poder alcanzar un acuerdo que todas las partes puedan firmar”, con el objetivo de “dar seguridad y estabilidad al sector en los próximos tres años, máxime teniendo en cuenta las difíciles circunstancias que vive el sector en la actualidad a causa de la sequía, el alza de precios o la guerra de Ucrania”, entre otros.