Pasa a planta del Reina Sofía el niño de 2 años que cayó a una piscina en Trassierra

El menor de dos años que este domingo pasado cayó a una piscina particular en la barriada periférica de Trassierra en Córdoba, ha pasado a planta del Hospital Reina Sofía de Córdoba, tras permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde que ocurrieran los hechos.

Fuentes hospitalarias han confirmado a Cordópolis este martes que el pequeño, que en la UCI había evolucionado favorablemente dentro de la gravedad, ya ha pasado a estar ingresado en planta.

El niño cayó a la piscina en la tarde del domingo sobre las 17:10, según informó Emergencias 112. Los familiares del menor pudieron rescatarlo y avisar a los servicios sanitarios, que desplzaron hasta el lugar una UVI móvil para atenderlo.

El pequeño se encontraba consciente, fue atendido por los sanitarios y trasladado al Hospital Reina Sofía, donde ingresó en la UCI el domingo. Hasta el lugar del suceso también han acudido agentes de la Policía Nacional. Por el momento no han trascendido más datos de los hechos.

