El Parlamento aprueba hacer un estudio de la conexión por tren de Córdoba a Jaén-Granada

La Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía ha aprobado esta semana una Proposición No de Ley (PNL) para realizar el estudio informativo para el establecimiento de la futura conexión ferroviaria entre Córdoba, Jaén y Granada. Esta línea enlazaría, en el caso de las mercancías, con el Puerto de Motril.

Los votos del PP se han sumado a los del PSOE en la propuesta presentada por los socialistas -que han informado de ello en Jaén-, para sacar adelante este paso inicial para el proyecto ferroviario, que determinará la mejor conexión para unir estas tres capitales andaluzas para pasajeros y también su salida para mercancías hasta el mar en la provincia granadina.

Este paso se da después de que el Parlamento Europeo diera el sí a incuir el eje ferroviario Córdoba-Jaén-Granada en la Red Transeuropea de Transporte. En abril, el Parlamento de la UE aprobó dos propuestas presentadas con enmiendas de PP y PSOE para que esta línea ferroviaria fuera incluida dentro de esa red básica. De un lado, la línea para pasajeros y, de otro, la de transporte de mercancías hasta el puerto de Motril. Asimismo, se aprobó que esta conexión pueda incorporarse al Corredor Mediterráneo, uno de los grandes ejes de transporte impulsados por la Unión Europea.

Estar en la Red Transeuropea de Transporte supone estar entre las principales líneas de comunicación por tren que la Comisión Europea reclamará que cumplan con determinados estándares para finales de 2040.

La propuesta de esta conexión ferroviaria vendría a paliar, sobre todo, la falta de conexiones por tren de la provincia de Jaén y enlazarla tanto al gran nodo de comunicación ferroviario que es Córdoba -la tercera ciudad con más trenes después de Madrid y Barcelona-, como a la vecina provincia de Granada y su salida al mar.

El movimiento de mercancías del puerto de Motril y de la producción hortofrutícola de la Costa Tropical tendría así salida hacia estas tres provincias andaluzas, llegando hasta Córdoba y la posibilidad de conexiones hacia el resto de Andalucía y el centro y norte de España.

