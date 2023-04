Córdoba, tercer nudo ferroviario más importante de España tras Madrid y Barcelona

Desde las 6:50 y hasta las 23:00 de la noche, la estación de Córdoba es un continuo ir y venir de trenes. A partir del mes de junio, la intensidad de llegadas y salidas en la estación cordobesa se va a multiplicar aún más. Córdoba, una estación que sigue sin nombre a pesar de que el Pleno ha pedido varias veces que se rotule como Luis de Góngora, se ha convertido en el tercer gran nudo ferroviario de toda España, solo superado por Madrid y por Barcelona. A estas alturas no hay ninguna otra ciudad con más conexiones ferroviarias de todo tipo al día.

En total, en Córdoba harán parada en junio (salen o llegan) 166 trenes al día. Renfe operará 52 conexiones de alta velocidad (incluidos los nuevos servicios Avlo). Iryo sumará otros 20 más (diez de ida y diez de vuelta). A estos hay que unir todos los trenes de Media Distancia y Avant que salen o llegan a Córdoba, y que lo van a seguir haciendo al menos hasta que se ponga en servicio el by pass de Almodóvar del Río. En total, son 166 las conexiones existentes en Córdoba durante junio, un mes en el que además Adif obligará a las operadoras a cambiar sus horarios por unas obras en toda la línea que se extenderán hasta finales de septiembre.

No obstante, aún quedarán más surcos disponibles. En el año 2024 está prevista la llegada al corredor sur de Ouigo, una low cost de alta velocidad que tendría que haber comenzado a operar ya pero que no lo ha hecho por falta de disponibilidad de trenes en el mercado internacional. De momento, esta empresa explota el corredor este, con conexiones a Cataluña y el Levante.

Renfe ha multiplicado las conexiones en Córdoba con la puesta en marcha de nuevos servicios de Media Distancia entre Palma del Río y Villa del Río. En total se han habilitado 38 conexiones en todo el Valle del Guadalquivir, con 22 a Palma del Río y 16 a Villa del Río. Se trata de una prueba piloto en la que se tienen que disponer de nuevas paradas en Montoro o Almodóvar del Río. Dependiendo del uso de estos trenes se ampliarán los horarios, por lo que en el futuro aún cabrían más trenes en la estación de Córdoba.

Sin parada de pasajeros pero con uso de vía están los trenes de mercancías, que en Córdoba aprovechan para circular especialmente de madrugada. No obstante, también hay servicios que se compatibilizan con los servicios de pasajeros. Otras líneas, no obstante, apenas tienen ya tránsito de pasajeros, como es la convencional hacia Málaga (apenas usada por un tren hacia Algeciras con pasajeros) o hacia Jaén.

Por tanto, en la estación de Córdoba, y durante el mes de junio, parará un tren cada seis minutos, lo que evidencia el uso de una estación que acaba de cumplir 30 años y que, salvo de madrugada, empieza a llenarse de servicios de pasajeros. En estos años son ya casi 40 los millones de pasajeros que han llegado o han salido de Córdoba en tren.

