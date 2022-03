La pandemia en Córdoba baja del umbral de “riesgo extremo” por primera vez desde Navidad

Córdoba ha rebajado este miércoles el umbral de “riesgo extremo” de contagio por la pandemia de Covid 19 por primera vez desde Navidad. Según los datos difundidos este miércoles por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, la provincia está por debajo de los 250 casos por cada 100.000 habitantes confirmados en las dos últimas semanas. En concreto, la tasa de contagio a nivel provincia está ahora en los 239 casos.

Este miércoles, la Consejería de Salud y Familias ha comunicado que en la provincia de Córdoba se han sumado otros 106 contagios más. El peor dato son los tres nuevos fallecidos que se incorporan a la estadística. Además, son otros 36 los hospitalizados a causa del coronavirus los que se registran en Córdoba.

Por distritos sanitarios, los mejores datos están en la zona Sur de la provincia, donde la incidencia es de 147 casos. En el distrito Guadalquivir desciende hasta los 185 casos. Mientras, en Córdoba capital está en 299 y en el distrito sanitario Norte se va a los 389, la cifra más alta de toda la provincia.

Desde el mes de marzo del año 2020, en la provincia de Córdoba se han registrado ya un total de 143.121 positivos confirmados a través de pruebas PCR o de test de antígenos. En este tiempo, 6.908 cordobeses han tenido que ser ingresados en el hospital, de los que 780 han acabado en la UCI. 1.325 cordobeses han muerto a causa de la pandemia. Por otra parte, ya son 138.206 los que han superado la enfermedad, por lo que la cifra de casos activos es inferior ya a los 4.000.

Andalucía ha registrado este miércoles 23 de marzo un total de 1.350 positivos por Covid-19 en 24 horas, 1.010 menos que los notificados el mismo día de la semana pasada (2.360), al tiempo que ha sumado 20 muertos, cifra más baja desde el martes pasado (32).

Según los datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la tasa en la región se sitúa en 241,2 por cada 100.000 habitantes, por lo que baja 17,4 puntos respecto al lunes.

Los 1.350 contagios de este miércoles se registran tras los 1.053 del martes, los 3.394 del lunes (72 horas), los 2.503 del viernes, los 2.753 del jueves y los 2.360 del miércoles pasado.

Por provincias, Málaga sigue siendo la que más positivos registra con 352, seguida de Cádiz con 216, Sevilla con 174, Huelva con 165, Almería con 146, Córdoba con 106, Granada con 96 y Jaén con 95.

Respecto a los 20 fallecidos, once se notifican en Sevilla, tres en Málaga y Córdoba, y uno en Huelva, Jaén y Almería.

Andalucía ha registrado una caída de 13 pacientes hospitalizados por coronavirus respecto al martes hasta un total de 548, mientras que los ingresos en UCI han subido en uno hasta 60.

Por provincias, Málaga es la que registra más hospitalizados con 139 y 15 en UCI, seguida de Sevilla con 118 y 17 en UCI, Granada con 55 y siete en UCI, Cádiz con 76 y cuatro en UCI, Córdoba con 57 y nueve en UCI, Jaén con 52 y tres en UCI, Almería con 23 y tres en UCI y Huelva con 28 y dos en UCI.

De acuerdo con los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias en su comunicado diario, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 1.385.713 casos confirmados --1.350 más en 24 horas-- y ha alcanzado los 13.243 muertos --20 más--. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 70.221 --88 más--. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 6.951 --uno más-- y el número de curados es de 1.339.909, después de que se añadan 2.371.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 13.243 fallecidos desde el inicio de la pandemia --20 más--, Sevilla 2.752 --once más-- se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Málaga con 2.335 --tres más--, Granada con 2.102, Cádiz con 1.789, Córdoba con 1.325 --tres más--, Jaén con 1.302 --uno más--, Almería con 1.156 --uno más-- y Huelva con 482.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan 1.385.713 desde el inicio de la pandemia --1.350 más en 24 horas--, liderados por Sevilla con 284.969 --174 más--, seguida de Málaga con 268.259 --352 más--, Cádiz con 189.053 --216 más--, Granada con 172.214 --96 más--, Córdoba con 142.583 --106 más--, Jaén con 111.941 --95 más-- y Huelva con 81.702 --165 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 70.221 --88 más--, con Sevilla a la cabeza 15.548 --29 más--, seguida de Málaga con 13.310 --diez más--, Granada con 11.120 --cuatro más--, Cádiz con 7.588 --cinco más--, Córdoba con 6.908 --26 más--, Jaén con 6.335 --cinco más--, Almería con 5.569 --dos más-- y Huelva con 3.843 --siete más--.

De ellos, 6.951 personas han pasado por la UCI en Andalucía --uno más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 1.403 --uno más--, seguida de Granada con 1.233, Málaga con 1.122, Almería con 873, Córdoba con 780, Cádiz con 726, Jaén con 545 y Huelva con 269.

La cifra de curados alcanza los 1.339.909 en toda la región, 2.371 más, con Sevilla a la cabeza con 276.669 --359 más--, seguida de Málaga con 258.595 --537 más--, Cádiz con 182.151 --418 más--, Granada con 166.652 --156 más--, Córdoba con 138.206 --321 más--, Almería con 131.419 --197 más--, Jaén con 108.921 --197 más-- y Huelva con 77.296 --186 más--.

Según los datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 241,2 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Huelva a la cabeza con 358,8; seguida de Málaga con 335,9; Cádiz con 288,4; Almería con 261; Córdoba con 239; Jaén con 193,4; Granada con 176,2 y Sevilla 137,1.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!