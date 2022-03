La ONCE premia a tres centros educativos de Córdoba por promover la inclusión y la igualdad

El centro educativo Poeta Molleja de Villa del Río, el Colegio Británico y el Instituto de Secundaria Grupo Cántico de Córdoba han sido seleccionados este jueves como ganadores de Córdoba en el 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a realizar distintos trabajos por la inclusión y la igualdad dentro de su entorno más cercano en los ámbitos del ocio, la educación, el empleo o la accesibilidad universal.

En esta edición han participado 1.819 escolares de 35 centros educativos, que han formado 92 grupos de trabajo bajo la coordinación de 45 profesionales de la educación de la provincia de Córdoba.

Bajo el lema El camino que nos hace iguales, este histórico programa de sensibilización educativa pretende impulsar el trabajo en los valores de inclusión e igualdad desde la etapa educativa, con una propuesta pedagógicamente actual y atractiva, basada en la LOMLOE. Para ello el concurso ha contado con multitud de recursos y material didáctico para que familias, docentes y alumnado comprendan mejor la temática de este año.

En el 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE han participado un total de 151.381 estudiantes y 2.320 docentes de 1.865 centros educativos públicos, concertados y privados de nuestro país, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional. En Andalucía son en total 20.939 estudiantes y 391 profesores de 299 centros educativos.

La participación de los estudiantes y docentes se ha realizado por aulas completas (un trabajo-un aula). Los de Primaria y Educación Especial (Categorías A, B y E) han tenido que hacer un cartel que reivindique las pautas para fomentar la inclusión y la igualdad dentro de su entorno. Por su parte, los de Secundaria, Bachillerato y FP (categorías C y D) han diseñado una pieza audiovisual de 60 segundos como máximo en la que transmitan ideas de cómo fomentar la inclusión y la igualdad en el ocio, la educación, el empleo o la accesibilidad universal. h

Creatividad al servicio de la Igualdad

En la categoría A, los alumnos del Poeta Molleja han diseñado un cartel, bajo el lema Encajamos todos, en el que aparece una escuela representada por un edificio de tres cuerpos. La parte central está formada por piezas de puzle que encajan perfectamente unas con otras y dentro de cada una de ellas están escritas las diferentes necesidades y capacidades que podemos encontrar dentro de la escuela. Para acceder al colegio, hay que subir unos peldaños, donde cada escalón tiene escrito los medios con los que se podrá conseguir la inclusión de todos los niños y niñas. Por último, el tejado viene representado por un libro abierto donde aparece escrito las características, intereses, capacidades y necesidades para conseguir una escuela inclusiva.

El cartel ganador en la categoría B representa la accesibilidad en el ocio. En el título se lee Un pequeño esfuerzo. Debajo hay un 1.000 representado con número, en el que los ceros simbolizan los ojos de una sonrisa. Dentro de la boca sonriente aparece la palabra sonrisa. En la parte izquierda del cartel hay una montaña rusa que contiene tres carritos de colores verde, rosa y una azul con personas felices de diferentes características dentro. Esta montaña rusa desemboca en la gran sonrisa. El lado derecho de la sonrisa da lugar a una gran noria en la que también disfrutan personas montadas en diferentes compartimentos de colores. En cada uno aparecen escritas las palabras Todos somos iguales. Todos los mensajes que aparecen además en braille.

Por su parte, el vídeo ganador en la categoría C simula el secuestro del director de un instituto por parte de sus alumnos. La portavoz llama a la policía avisando de que han secuestrado al director debido a que su centro no tiene ascensor, por lo que una alumna de silla de ruedas que estudia allí no podrá acceder a las distintas instalaciones que el centro tiene en sus plantas, a las cuales solo se puede acceder por escalera. La policía pregunta si hay algún adulto, oyéndose al director pedir socorro. El vídeo acaba con la portavoz exigiendo un ascensor para proceder a la liberación del director.

El jurado de Córdoba ha valorado de forma especial la creatividad, la calidad, el mensaje y la accesibilidad de los trabajos presentados. Presidido por la directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera, ha estado compuesto por la coordinadora del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Inmaculada Nieto, el delegado de Inclusión y accesibilidad, Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano de la Torre, el publicista Julio Tabares, el consejero territorial de la ONCE, Francisco Valderas, y el maestro del Equipo Específico de Atención Educativa de la ONCE en Córdoba, Alberto Bargiela.

Los escolares ganadores pasarán a la siguiente fase, la autonómica, cuya resolución se conocerá en el mes de abril. Los estudiantes y docentes que ganen esta edición a nivel nacional, en su respectiva categoría, recibirán una tablet con el objetivo de poder seguir creando ideas por la inclusión y la igualdad.