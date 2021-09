Un nuevo servicio de veterinaria y auxilio de Sadeco atiende los avisos de animales abandonados en la calle en horario nocturno y festivos

La atención a animales abandonados en la vía pública durante la noche y en días festivos en Córdoba ya podrá llevarse a cabo de manera institucionalizada evitando así que la supervivencia de estos seres dependa exclusivamente de las personas que se los encuentren a su paso. Desde hace unas semanas, la empresa municipal Sadeco ha puesto en marcha un nuevo proyecto basado en la asistencia veterinaria, recogida y guardería de animales domésticos perdidos y abandonados en el término municipal de Córdoba. Dada la falta de medios propios, apuntan desde Sadeco, este servicio se ha concedido mediante un proceso de licitación.

La duración del contrato será de dos años y el presupuesto destinado ha sido de 56.000 euros, con las consiguientes prórrogas. El objetivo es reforzar las horas nocturnas y los días festivos, por lo que el servicio estará operativo de lunes a viernes, de 21:00 a 7:00, y los sábados, domingos y festivos, de 14:00 a 17:00.

Aunque los animales encontrados ya no tengan que ser rescatados expresamente por la propia ciudadanía, su colaboración seguirá siendo clave ya que será ésta la que, cuando encuentre un animal abandonado, deberá llamar a la Policía Local, siempre y cuando no sean los mismos agentes los que den el aviso. Un trabajador de la empresa adjudicataria es el enlace directo con la Policía Local y es quien recibe los diferentes incidentes y activa el posterior operativo. En una plazo máximo de 60 minutos, el empleado se desplaza hacia el lugar en el que ha sido visto y auxiliado el animal y en el que deben estar o un agente o las personas que han encontrado al animal.

Procedimiento de trabajo

En el caso de que el animal objeto de la intervención es un perro o un gato se pasa un lector de microchips y, en el caso de poder ser localizado su propietario, se le da aviso para que vaya a recoger su animal al mismo lugar donde fue encontrado o a las instalaciones que tiene la empresa. Si, por el contrario, el animal no lleva microchip o su propietario no puede ser localizado, y no presenta ninguna lesión, condición higiénico-sanitaria deficiente o síntoma de enfermedad alguna, es conducido a las instalaciones de la empresa, previo aviso a Sadeco o al propio Centro de Sanidad y Bienestar Animal (SBA). En todo caso, el animal tiene que estar disponible en el SBA el primer día hábil siguiente a su recogida.

Si el animal tiene algún tipo de lesión, unas condiciones higiénico-sanitarias deficientes o síntoma de enfermedad que requiera de atención veterinaria urgente, es sometido a examen por parte del veterinario contratado por la empresa adjudicataria.

¿Qué animales pueden ser atendidos?

• Los perros perdidos y abandonados, entendidos como tales lo que se encuentren o circulen por las vías o espacios públicos sin estar acompañado de ninguna persona.

• Los gatos perdidos y abandonados, es decir, aquellos que no están adaptados a la vida fuera del ámbito doméstico, no incluyéndose en este apartado los felinos pertenecientes a colonias de gatos asilvestrados, estén o no censadas.

• Équidos o pequeños rumiantes cuando su estancia en la vía pública o zonas abiertas suponga un riesgo para la seguridad de las personas o el tráfico rodado a juicio de la Policía Local o de los mandos de Sadeco.

• Animales de fauna silvestre errante o que accidentalmente hayan podido introducirse en viviendas o locales públicos y que generen una situación de peligro para las personas o de riesgo de provocar accidentes de tráfico.

• Podrán también ser objeto de intervención veterinaria o recogida los animales de las especies anteriormente mencionadas que estén siendo objeto de maltrato flagrante, previa valoración de los agentes de la Policía Local