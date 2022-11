Un nuevo chef cordobés entra el top mundial de la gastronomía

Una nueva estrella de la gastronomía cordobesa ha entrado este martes en la galaxia Michelin. Se trata de Paco Budia, el chef cordobés que dirige la cocina de Etxeko, el restaurante que tiene en Ibiza el cocinero español más laureado del mundo, Martín Berasategui, y para el que este joven cordobés, de 33 años, acaba de ganar una estrella Michelin.

Ha sido en una gala Guía Michelin España&Portugal 2023 celebrada este martes en Toledo y en la que se ha confirmado a Noor y a Choco como los dos emblemas de la cocina cordobesa, manteniéndolos entre los mejores restaurantes de la Península Ibérica. Así, un año más, Noor, de Paco Morales, se mantiene con dos estrellas (la primera la consiguió en 2016 y la segunda en 2019) y Choco, de Kisco García, con la estrella que tiene desde que fuera distinguido en 2011.

Junto a Celia Jiménez, que fue la primera andaluza en conseguir una estrella Michelin para el restaurante El Lago (Marbella), Kisco García y Paco Morales eran hasta hoy los chefs cordobeses merecedores de una Estrella. A esa lista se ha unido este martes Paco Budia, que ha recibido su chaqueta en Toledo.

Lo ha hecho tras volar desde Kuala Lumpur, donde estaba trabajando estas semanas en un showcooking especial en un hotel de 5 Estrellas. Budia ha subido junto a Berasategui al escenario para ponerse la chaqueta blanca que le acredita como Estrella Michelin. El joven chef ha agradecido el premio su maestro y mentor, Martin Berasategui. “Garrote hasta la muerte”, ha dicho Budia, recordando el eslogan predilecto del cocinero español más premiado del mundo, que hoy ha sumado su Estrella Michelin número 13 gracias a este cocinero cordobés.

Paco Budia tiene 33 años, y entró como stager en el restaurante Lasarte con 19 años tras abandonar sus estudios de Empresariales para perseguir el sueño de ser cocinero. Así, lo que en principio iba a ser una estadía de un año en Lasarte se convirtió en un master cuatro temporadas en el que estableció con Berasategui una relación tan buena que, cuando el cocinero vasco se propuso abrir en Ibiza, lo escogió para llevar la cocina de su nuevo establecimiento. La apuesta le ha salido bien.

En cuanto a la lista Bib Gourmand 2023, en el que la Guía Michelin agrupa una selección de establecimientos con una excelente calidad precio pero que no reúnen los requisitos exigidos para las estrellas. En Córdoba, esta distinción la tienen Terra Olea, La Cuchara de San Lorenzo, La Taberna de Almodóvar y El Envero. Por su parte, Puente Genil suma dos locales con este reconocimiento, el veterano Casa Pedro y Alma Ezequiel Montilla, y Almodóvar del Río que suma La Taberna Cuatro Caminos a esta lista, principal novedad este año.

