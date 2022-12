“No en mi instituto”: El libro del estudiante que luchó por sacar la simbología religiosa de su cole

Héctor, el joven que con tan solo catorce años se pronunció sobre el uso de símbolos religiosos en las aulas del IES San Roque de Dos Torres, presentó este lunes el libro ¡No en mi instituto!. El autor, en la publicación, ha destacado su “lucha a favor de los derechos humanos”, según afirmó.

Héctor Sánchez se convirtió, a sus 14 años, en el símbolo por la lucha de la laicidad de la educación pública en España. Este joven pidió que se retiraran los símbolos religiosos en un “espacio de educación neutro” como era su colegio, el IES San Roque de Dos Torres. En aquel entonces, el joven ya aseguraba llevar años persiguiendo esta meta, la cual no consiguió, ya que tuvo que trasladarse de centro para comenzar bachillerato.

¡No en mi instituto! recoge la historia de un alumno que “se planta ante la administración educativa que vulnera sus derechos. Héctor, con tan solo 12 años, comenzó a dar lecciones de cómo conseguir un mundo donde primen los derechos humanos, la dignidad de la persona, la no discriminación y la inclusión social. Valores propios de una escuela pública, laica y de calidad. Con 15 años luchó infatigablemente ante el director de su centro y la Delegación de Educación de Córdoba, llegando sus reivindicaciones a las más altas instancias educativas, para rechazar cualquier discriminación por razón de religión recogido en la Constitución, como la presencia de símbolos religiosos en las aulas”, según destaca su editorial, Círculo Rojo. “El libro se lo dedico a todas esas personas que quieren cambiar algo, a mis padres y a todas las asociaciones que me han apoyado”, destaca Héctor.

En pleno 2022, el joven responde cuál fue su principal impulso para llevar a cabo esta reivindicación: “fueron mis padres los que entraron y vieron los símbolos”. Desde ese momento quiso llevar a cabo esta reivindicación. El objetivo de esta publicación “es recoger toda la información que he hecho durante estos años para que los alumnos que se encuentren en la misma situación que yo tengan una referencia”. Para el autor escribir el libro no fue un acto “tan laborioso” ya que “recoger los escritos hechos para el director” fue un trabajo más ameno, aunque el hecho de publicarlo si le llevó mucho más tiempo. “Con esto hago un llamamiento para que todos luchen ya que la democracia es lo más importante”, añade el joven.

Héctor Sánchez García-Sarasa ha explicado de esta forma su trayectoria “No quiero ni pretendo cambiar el mundo en un instante, pero me impaciento cuando las cosas no van como las planeo, aunque estoy aprendiendo a tolerarlo y disfrutarlo. Me ha ayudado mucho para combatir esa impaciencia la lucha que, durante cuatro años, he tenido que vivir para que se retirara la simbología religiosa de todas las aulas de mi instituto público, el IES San Roque de Dos Torres, en Córdoba. Esta experiencia me ha hecho aprender que los derechos humanos hay que defenderlos siempre, que la democracia es algo frágil que hay que cuidar todos los días y que todo el mundo debe poner su grano de arena para decir basta, ¡no vulneréis más nuestros derechos!”.

La presentación de ¡No en mi instituto por una educación pública, laica y de calidad! se llevó a cabo en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, y contó con la presencia del rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo.