Muere el abogado Rafael Mir Jordano

El histórico abogado, también escritor y gestor cultural Rafael Mir Jordano ha fallecido este lunes 1 de mayo en Córdoba, a los 92 años, según ha avanzado Diario Córdoba y han confirmado fuentes del Colegio de la Abogacía de Córdoba a Cordópolis.

El duelo recibirá en el tanatorio de Las Quemadas, donde este martes 2 de mayo a las 17:00, se celebrará una ceremonia laica por expreso deseo del fallecido.

Nacido en Córdoba en 1930, Mir Jordano ha sido una destacada figura dentro de la abogacía cordobesa, además de profesor universitario en la Facultad de Derecho de Córdoba.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, fue también gestor cultural y fundó varias revistas literarias, con colaboraciones con numerosos poetas cordobeses de la época, como Antonio Gala y los miembros del Grupo Cántico. Asimismo, impulsó el cineclub del Círculo de la Amistad.

Fue el primer el primer delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, impulsando los trabajos en el yacimiento arqueoógico de Medina Azahara. Socio de honor del Ateneo de Córdoba, fue fundador y presidente de la Asociación de Amigos de los Museos de Córdoba y colaborador de prensa, además de miembro de la Real Academia de Córdoba.

De sus pensamientos y su trayectoria, daba cuenta en esta entrevista que realizó con Cordópolis hace unos años.

