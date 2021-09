Misión cumplida: los centros cívicos dejan de ser puntos de vacunación

La campaña de vacunación contra la Covid19 en Córdoba pasa una nueva página: los centros cívicos de la capital, dispuestos como puntos de cercanía para la administración de las dosis de manera accesible para la ciudadanía, han dejado ya de ser puntos de vacunación.

Una vez han cumplido su misión en el plan diseñado para acercar lo más posible la vacuna a cada barrio, evitando 'vacunódromos' masivos con colas también masivas, los centros cívicos ya han recuperado sus espacios para otras actividades. Lo que antes era un lugar presidido por sanitarios, ordenadores y vacunas, recobra poco a poco su identidad original y deja espacio -como por ejemplo en el centro cívico Norte-Sierra-, a la sala de lectura y estudio que desapareció con la pandemia.

Así las cosas, con el 93,1% de la población en edad de vacunarse de la provincia de Córdoba con al menos una dosis puesta ya y el 90,5% con la pauta completa, los responsables de la campaña de vacunación mantiene la administración de dosis abierta con y sin cita previa para la pequeña parte de población que aún queda por vacunarse. Pero ya no será en los centros cívicos.

Ya desde esta misma semana, la vacunación ha quedado ubicada en el pabellón Vista Alegre de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes y en el centro Carlos Castilla del Pino, los viernes de 16:00 a 21:00 y los sábados de 9:00 a 14:00. Hasta estos centros pueden acudir con o sin cita previa las personas mayores de 12 años que deban ponerse aún laprimera dosis de la vacuna, también aquellos a los que le toque la segunda o bien la única dosis después de haber pasado la enfermedad al menos cuatro semanas antes.

Como novedad, que comenzará la próxima semana, la administración de vacunas también se hará en Córdoba capital en unidades móviles que acudirán a espacios de la ciudad en los que suele haber concurrencia de personas. Se trata de ir a la busca de la población que queda por vacunar, facilitando su acceso a las dosis contra la Covid19.

Así, el lunes 20 de septiembre, la unidad móvil se instalará en el entorno de la Plaza de Las Tendillas y el martes día 21 acudirá al campus universitario de Rabanales. Hay que recordar que el tramo de población que presenta un menor índice de vacunación es el de los jóvenes de 20 a 29 años. A estas unidades móviles también podrán acceder todas las personas mayores de 12 años que tengan que vacunarse de la primera o segunda dosis, sin cita previa o con ella.

La vacunación en estas unidades móviles se realizará en horario de mañana y de tarde, esto es, el lunes en la Plaza de Las Tendillas estará ininterrumpidamente de 11:00 a 20:00, mientras que al día siguiente, martes, en el campus de Rabanales estará de 8:30 a 18:00.

Las unidades móviles que se van a utilizar son los camiones que se han usado durante la pandemia para realizar los cribados masivos con pruebas de Covid en distintos municipios. Se trata de ir a espacios donde haya gran tráfico de personas, de manera que quien aún no se ha vacunado, tenga todas las facilidades para hacerlo.

