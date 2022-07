Miles de usuarios de tren en Córdoba optarán a bonos gratuitos a partir de septiembre

Cada año, en Córdoba se suben o se bajan 800.000 personas en trenes Avant. El número de usuarios de trenes de Media Distancia (el antiguo Andalucía Exprés, el regional hacia Algeciras o el mal llamado Cercanías entre Villarrubia y Alcolea, con parada en Rabanales) también es multitudinario, aunque menor. Se calcula, en números gruesos, que miles de usuarios (unos 300.000 viajes entre septiembre y diciembre) se pueden ver beneficiados de la gratuidad de los abonos de Renfe que este martes anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate sobre el estado de la Nación en el Congreso de los Diputados.

El abono afectará a varios servicios con parada en Córdoba y las estaciones de la provincia, y muy populares. Es el caso del Avant, el más popular de todos, que une Córdoba con Sevilla, Málaga y Granada. Más de la mitad de los abonos Avant en Córdoba corresponden a usuarios que viajan casi a diario entre Córdoba y Sevilla. Otro porcentaje alto es para el de los de Málaga y aún es bajo el de Granada, recién estrenado.

Avant tiene cuatro abonos, que son los que serán completamente gratuitos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre: Tarjeta Plus (para los viajeros diarios), Plus 10 (diez viajes en ocho días), Plus 10-45 (diez viajes en 45 días) y Plus 10 Estudiantes (para estudiantes). Los billetes sencillos, los de un solo uso, no serán gratuitos y mantendrán el coste actual.

Los Media Distancia en Córdoba más importantes son el Jaén-Córdoba-Sevilla-Cádiz (con paradas en Villa del Río, Posadas y Palma del Río) y el que une Alcolea con Villarrubia, con parada en Rabanales. Además, hay otro regional entre Córdoba y Algeciras (Cádiz) con parada en Puente Genil y Bobadilla. Estos también tendrán abonos gratuitos. Los abonos de Renfe para los Media Distancia son Bono 10 Regional, Tarjeta 10 Sencilla, Tarjeta 10 Libre, Abono Mensual Regional, Tarjeta Mensual 40 Sencilla y Tarjeta Mensual 40 Libre.

Eso sí, los usuarios de la estación de Villanueva de Córdoba en Los Pedroches no podrán beneficiarse de la medida. Esta parada no dispone de servicios de Media Distancia ni tampoco de Cercanías. Los vecinos de Los Pedroches tan solo podrían usar el Media Distancia de La Mancha en la parada de Guadalmez, disfrutando de su abono.

El Ejecutivo ya había anunciado en junio una rebaja del 30% para los transportes públicos que dependen de las comunidades autónomas y los ayuntamientos y dejaba en manos de estas administraciones la ampliación del descuento hasta el 50% o el 60%. Entonces comunicó también una rebaja del 50% en los bonos mensuales de los transportes de titularidad del Estado –Cercanías, Rodalíes y media distancia de Renfe–.

Este martes el Gobierno ha utilizado la intervención inicial de Sánchez en el Debate sobre el Estado de la Nación para ir “un paso más allá” y ampliar esa rebaja al 100%. Es decir, los abonos en esos trenes serán gratuitos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año. Además, el presidente ha pedido al resto de administraciones un esfuerzo similar para ampliar los descuentos en los transportes públicos que dependen de ellas.

El objetivo de estas medidas pasa por desincentivar el uso del vehículo privado en favor del transporte público. En Córdoba está pendiente de que se defina cómo afectará el descuento del 30% que aplicará el Gobierno para los abonos del Consorcio de Transportes Metropolitano, que incluye los servicios de Aucorsa en la capital.

A partir de ahora, Renfe tendrá que definir de qué manera va a aplicar los descuentos en estos abonos y cómo se irán completando los trenes, y qué harán en caso de que la demanda se dispare. Todo dependerá de la aprobación de un nuevo Real Decreto por parte del Consejo de Ministros.