Juan Marín: "El turismo es lo que nos va a sacar de esta crisis"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), ha realizado este viernes una visita a los Patios de Córdoba, sobre los que ha destacado su repercusión turística y ha afirmado que "el turismo será lo que nos va a sacar de esta crisis", en alusión a la actual situación económica asociada a la pandemia de la Covid19.

Marín, que ha visitado varios patios de la zona de San Basilio, ha señalado que los Patios "movilizan a la gente que viene a Córdoba no solo a ver la Mezquita" y son "un revulsivo para poder venir a la ciudad por unos días". En ese sentido, ha calificado a la Fiesta de los Patios -que se celebra este año entre el 3 y el 16 de mayo-, como "un producto turístico reconocido a nivel internacional".

A juicio de Marín es el turismo el sector que "nos va a sacar de esta crisis", ya que tiene "una gran capacidad de resiliencia" y "en pocas semanas es capaz de recuperar a sus trabajadores y la economía". Para ello, el vicepresidente de la Junta ha destacado que la apertura de la movilidad entre provincias andaluzas actual y la de la frontera de Andalucía con el resto de territorios a partir del fin del estado de alarma, hará posible la llegada de más visitantes.

"El turismo progresa adecuadamente gracias a los empresarios y emprendedores", ha querido destacar Marín para agradecer la labor del sector, así como las ayudas puestas en marcha por el Gobierno andaluz que "entendió el turismo como un revulsivo", ante la actual situación de crisis.

De hecho, las previsiones de la Junta con respecto a la llegada de turistas a Andalucía pasan recibir a entre 8 y 10 millones de visitantes hasta el verano y que a final de año la cifra sea de 20 millones, ha dicho Marín.

Cierre perimetrales de municipios sin estado de alarma

En referencia al fin del estado de alarma el próximo domingo 9 de mayo y a las medidas establecidas por el Gobierno de la Junta de Andalucía a partir de entonces, Marín ha recordado que se decretará el cierre perimetral para los municipios con una tasa de incidencia de Covid superior a 1.000 casos por 100.000 habitantes, si bien esta medida estará en manos finalmente de la Justicia, al decaer el amparo del estado de alarma actual.

"Cuando haya un municipio que supere la tasa de 1.000 casos, Salud solicitará la autorización judicial para su cierre", ha dicho, criticando que el Gobierno central no haya establecido "un criterio único" y ahora haya "17 criterios", uno en cada comunidad autónoma, para establecer medidas frente a la pandemia tras decaer el estado de alarma.

Sobre elecciones: "Lo que menos me preocupa es cómo le vaya a Ciudadanos"

En alusión a los resultados electorales obtenidos por Ciudadanos en Madrid, donde se ha quedado fuera de la Asamblea sin representación, y las posibles consecuencias sobre la formación naranja en Andalucía y la convocatoria de elecciones para la Junta, Marín ha reiterado la "estabilidad" del gobierno de coalición de PP y Cs en la comunidad y que las elecciones andaluzas "serán a finales de 2022", a la conclusión del mandato actual.

Por ello, ha dicho no estar preocupado por posibles movimientos de partidos al respecto: "Lo que menos me preocupa es cómo le vaya a Ciudadanos. Lo que me ocupa es cómo le va a los andaluces", ha dicho. "No me preocupan los escaños, los sondeos, la intención de voto...".