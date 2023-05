Mapa de la presión asistencial sanitaria en la provincia de Córdoba

Los médicos de familia de Córdoba atendieron una media de 37 pacientes al día durante 2022. Son los datos que salen del mapa interactivo que ofrece la plataforma Civio y que desvela por primera vez cuál es la media de pacientes vistos al día en todo 2022 en 1.487 centros de salud de toda España.

En el caso de Córdoba, no se ofrece información por centros de salud, pero sí por áreas sanitarias, de manera que se puede ver la presión asistencial que hubo en la provincia de Córdoba el año pasado a nivel de medicina de familia, pediatría y enfermería, así como el cupo de médicos por paciente del año 2021.

En el primero de estos indicadores, en medicina de familia, la zona más saturada es la de Córdoba Sur (toda la Campiña y la Subbética), que fue la cuarta de Andalucía con mayor presión asistencial para estos especialistas, que atendieron una media de 38,8 pacientes al día. Le siguen la capital, donde la media fue de 37,29; el Área del Guadalquivir con 36,71; y la zona norte con 36,15. En todas las áreas subió la presión sanitaria respecto al año 2021.

A nivel pediátrico, la zona sur también es la más saturada. Es la segunda de Andalucía con más presión. Los pediatras atienden a una media de 30,81 niños al día. El Área Sanitaria Norte, con una media de 29,23 pacientes, es la cuarta de Andalucía en este indicador. En la capital, baja hasta 26,27 pacientes pediátricos, que en el Área Sanitaria Guadalquivir es de 25,85.

Esta última área es la que ofrece peores datos de presión asistencial en enfermería, con 25,20 pacientes al día (la segunda peor de Andalucía). Córdoba Norte es la siguiente, con 23,90 pacientes diarios; Córdoba Sur tiene 23,79 y la capital 23,28.

El mapa no ofrece datos de 2022 del número de pacientes en relación a los profesionales, pero los indicadores correspondientes al año 2021 sí muestran que se estaba por debajo de la media que recomiendan.

La presión asistencial es la media de pacientes atendidos al día por cada profesional sanitario de atención primaria (en particular, de medicina de familia, enfermería y pediatría). Civio ha pedido estos datos a las comunidades autónomas, que los calculan teniendo en cuenta el número absoluto de pacientes atendidos, dividiendo a su vez esta cifra entre el total de profesionales y los días laborables de cada año.

El cálculo de la presión asistencial, se realiza teniendo en cuenta el total de profesionales en plantilla y el número total de días laborables. ¿Y cuál es el problema? Qué dichas medias se estiman sin tener en cuenta las posibles ausencias de los profesionales y sin considerar los periodos de vacaciones. Vamos, que la presión asistencial real, según las fuentes consultadas, es peor de lo que reflejan los datos oficiales.

El cupo de asistencia, por su parte, es el número de pacientes que tiene asignado cada profesional sanitario de atención primaria (en concreto, de medicina de familia, enfermería y pediatría). Esta cifra no siempre coincide con el número real de personas que atiende cada profesional.

En el caso de los cupos asignados, de acuerdo con las fuentes consultadas por Civio, también existen ciertas dificultades a la hora de interpretar los números. Y es que no es lo mismo atender a una persona menor de un año o a alguien mayor de 65 años porque, en general, requieren más tiempo de consulta al presentar mayor fragilidad.

