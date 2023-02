Un mapa con las empresas aceiteras que incumplen el convenio para obligarlas a mejorar las condiciones de sus trabajadores

Los sindicatos CCOO y CTA han presentado este miércoles sus propuestas para sentarse en la mesa de negociación del convenio del sector del aceite, entre las que se incluye la elaboración de un mapa donde se señale las empresas que cumplen o bien incumplen el convenio. El objetivo es señalar a quienes no aplican la normativa legal, en competencia desleal con las empresas que sí lo hacen y, que finalmente, acaben por aplicarlo y mejorar así las condiciones laborales de los trabajadores de dichas compañías.

En rueda de prensa, el responsable del sector del aceite de CCOO, Manuel Muñoz, ha explicado que se trataría de una iniciativa “pionera” y que introduciría en el convenio la constitución de un Observatorio del Convenio del sector del aceite y derivados, con la patronal y los sindicatos. “Se pondría de relieve a todas las empresas que no cumplen o no aplican el convenio. Tenemos constancia de que hay empresas que no aplican el convenio”, ha denunciado.

“Queremos que se evite la competencia desleal entre empresas, porque unas aplican las normas y otras no. Esta comisión se encargaría de eso, notificando un mapa de la provincia, con un semáforo rojo y verde, para las empresas que no cumplen y las que sí cumplen” con el convenio del sector. Se pretende que esto ayude -como ya ha ocurrido en otros sectores como las cárnicas o el metal-, a aflorar a las empresas que no aplican el convenio y que sí lo desarrollen. “Y si no cumplen, no tendremos más remedio que trasladar nuestra reivindicación a la autoridad laboral competente”.

Actualmente, en la provincia de Córdoba trabajan en empresas del sector del aceite y sus derivados unas 2.000 personas -en almazaras, comercializadoras y cogeneración mayoritariamente-, que se verían afectadas por este convenio, con un salario medio que oscila entre los 20.000 y 22.000 euros al año, según las categorías.

Para CCOO y CTA, el principal objetivo para la negociación del convenio es que este permita “la recuperación del poder adquisitivo de para todas las personas trabajadoras de este sector”. Ha argumentado que estas “siempre pagan los platos rotos, y hacen los esfuerzos, ven reducidos sus derechos mientras la patronal sigue aumentando sus beneficios”.

“En los dos últimos años, los trabajadores del sector han perdido un 8% de poder adquisitivo y queremos recuperar gran parte”. Para ello proponen una subida salarial acorde al IPC real, con un fijo del 4% en 2022 y para 2023 un fijo de 3,5%. CCOO y CTA persiguen el nuevo convenio que se negocia ahora tenga una vigencia de dos años.

Recuperar complementos salariales

Por su parte, desde CTA, el delegado en la mesa de negociación del sector Rafael Delgado ha apuntado que también reclaman que “se recuperen los complementos personales que se han ido eliminando”, como el plus de turnicidad, o actualizando el plus de antigüedad sobre el que se hicieron cambios. En ambos casos, provocaron que los trabajadores pierdan poder adquisitivo. Además, piden que se mejoresn otros pluses a nivel económico y también en cuanto a su aplicación durante los doce meses del año.

El secretario general de CTA en Córdoba y asesor en la mesa de negociación de este convenio, Francisco Moro, ha recordado que los salarios en el sector del aceite se mueven alrededor del salario mínimo interpofesional y “no entendemos que en la negociación del convenio, se rebajen”, como denuncia ha ocurrido en anteriores ocasiones. CCOO y CTA no cuentan con la mayoría en la negociación de este convenio y piden a las otras partes que escuchen su propuesta en este sentido.

También reclaman que se rebaje la jornada laboral y se establezca en 38 horas semanales e introducen la figura del contrato fijo-discontinuo conforme a la nueva reforma laboral.

“Sabemos que este año ha habido sequía y menos producción, pero hubo campañas anteriores muy buenas y no vinieron las empresas a repartir beneficios. Esto es cíclico, hay campañas malas y campañas buenas, pero hay empresas que facturan hasta 1.100 o 1.200 millones al año, y hay que meterlas en unas condiciones laborales normales”, ha reclamado.

Los sindicatos y la patronal se sentarán en la mesa de negociación del convenio del sector del aceite el próximo viernes 24 de febrero.