La Junta rechazó traer las Ciencias del Deporte a Córdoba pese a tener un informe favorable de la UCO

Una medida extraña, más aún viendo el potencial que tiene Córdoba en este ámbito. Y es que los alumnos que quieren formarse con el deporte como principal protagonista necesitan estudiar el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYD). Hasta aquí todo normal, pero los problemas entran cuando los jóvenes cordobeses no tienen la oferta pública necesaria para abordar estos estudios en la Universidad de Córdoba (UCO). Es por ello que la institución universitaria solicitó que esta carrera estuviese dentro de su plan para el próximo curso, pero la Junta de Andalucía ha denegado dicha propuesta por únicamente falta de empleabilidad.

En un inicio, la UCO presentó la solicitud evidenciando varias carencias que tenía Córdoba en concreto sobre la falta de este tipo de estudios, sobre todo en provincias limítrofes, donde tanto Ciudad Real, como Badajoz y Jaén tampoco tienen en su plan de estudios de sus instituciones universitarias el grado en CCAFYD. Además, la Universidad de Córdoba tiene muchos alumnos ciudadrealeños, pudiendo así aumentar su oferta en esta carrera, además de tener una conexión directa en AVE con ciudades de gran calibre donde tan solo Valencia, León, Barcelona y Madrid, esta última con universidades alejadas del centro de su urbe, tienen las Ciencias del Deporte disponibles.

Además, la institución universitaria cordobesa siguió justificando su petición alegando que la nota de corte en las distintas universidades andaluzas están entre las más altas de España, siendo la mínima un 11,14 en la Universidad de Huelva. Gracias a este caso, hay numerosos alumnos de Córdoba que ha tenido que dejar a un lado Andalucía para tratar de estudiar CCAFYD en otros puntos de la geografía española, que es el caso de Miguel Ángel Murillo.

Este cordobés ha cursado el grado en Elche, después de barajar opciones como Melilla, y admite que “no quieren” que los estudiantes se queden en la UCO. “Yo me vine aquí porque estaba la nota más baja y hay mucha gente de Córdoba y Andalucía que han hecho lo mismo. En esta carrera hay muchísima gente. Por instalaciones no es porque nosotros no necesitamos gran cosa. En la UCO con las pistas que hay se puede dar perfectamente”.

Hilando con esta última información, la institución cordobesa también puso de manifiesto en su solicitud que el grado en CCAFYD permite el uso de instalaciones deportivas en el Campus de Rabanales y Menéndez Pidal, que hasta la fecha no tienen dedicación componente. Por un lado, existe Menéndez Pidal que contiene un pabellón, una pista polideportiva exterior, pista de pádel, de tenis y de tenis de mesa; Montecronos, con una pista de atletismo, campo de césped natural, una sala polivalente y pistas de tenis, pádel y vóley arena; la Areté con un pabellón, otra sala polivalente y pistas de pádel, tenis, tenis de mesa y polideportiva exterior.

Por ello, la UCO cerró su propuesta con una estructura del plan por año académico y recalcando que esta petición contaba con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación de Córdoba, así como la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Córdoba de la Junta de Andalucía, adjuntando cartas que así lo refrendan. Sin embargo, la propuesta del organismo autonómico no fue la esperada.

Negativa de la Junta de Andalucía por “falta de empleabilidad”

La Junta de Andalucía notificó a través de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación el pasado 5 de febrero que rechazaban la propuesta del grado CCAFYD en la Universidad de Córdoba únicamente porque no cumple el criterio de empleabilidad. Esta decisión causó sorpresa en la institución cordobesa, realizando una serie de alegaciones en la que deja claro que dicho término no aparece como requisito indispensable para la aprobación de dicha carrera. Además, la UCO explica que tanto Jaén como Córdoba, las dos únicas provincias andaluzas en no tener este grado, son las peores en cuanto a datos de empleo vinculado al deporte, estimando que la provincia califal tiene necesidades en el mercado laboral de personal con alta cualificación en el sector de la actividad física y el deporte.

Además, estas alegaciones, entre otras cosas, recalcaron la gran empleabilidad que tiene el grado CCAFYD, donde no llega ni al 3% de los demandantes parados que buscan su primer empleo en 2022. Gracias a esto, se ha vuelto a solicitar a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación que sean tenidas en cuenta las alegaciones para que la solicitud presentada por la Universidad de Córdoba se apruebe definitivamente. Aun así, esta primera decisión de la Junta de Andalucía ha traído cola en la capital cordobesa, sobre todo en un partido político en concreto.

Y es que el PSOE de Córdoba ha denunciado la “exclusión educativa” que supone que la Junta de Andalucía haya rechazado la implementación del grado Ciencias del Deporte en la UCO. El grupo socialista ha calificado que el argumento es por una “dudosa” empleabilidad, que ha generado preocupación y descontento entre la comunidad educativa y la juventud cordobesa. Por tanto, queda esperar de si en el futuro la Universidad de Córdoba puede traer a su plan de estudios el grado CCAFYD, pero mientras tanto los interesados tienen que partir de su casa en busca de dedicarse simplemente a su pasión.