La Junta pregunta al comité de expertos si aplica también el Pasaporte Covid en la hostelería

El comité de expertos que asesora a la Junta de Andalucía sobre las restricciones con motivo de la pandemia decidirá en la tarde de este jueves si cree necesario también que se aplique el Pasaporte Covid en los accesos a los centros de ocio nocturno y restauración, tal y como han reclamado los propios empresarios.

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha realizado este anuncio durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de este jueves. El comité se reúne a las 16:30.

Bendodo ha avanzado que si los expertos dan el "visto bueno" a la medida, la Junta solicitará la autorización del TSJA para aplicar el pasaporte Covid en la restauración y el ocio nocturno "en el menor plazo posible".

Bendodo ha querido agradecer la "actitud" del sector del ocio nocturno y la restauración "desde el inicio de la pandemia" y ha subrayado que son los sectores económicos "que más han sufrido y los más interesados en salvar la campaña de Navidad y para eso ellos mismos han pedido implantar el pasaporte Covid".

Según ha destacado, el pasaporte Covid "ha conseguido mayor seguridad para todos al ir a una residencia o a un hospital" y también "movilizar a los no vacunados en comunidades donde ya se aplica" para la restauración y el ocio nocturno.

"Además de extender la utilización del Pasaporte Covid en la restauración o el ocio nocturno, también se adecuarán los niveles", anunció el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. "No pueden ser los mismos de olas anteriores", aseguró Aguirre, que insistió en que en niveles anteriores se le daba más importancia a la tasa frente a otros parámetros.

