La Junta dice que la identificación de los restos de represaliados no finalizará hasta la exhumación completa de las fosas

La Junta de Andalucía ha advertido que la identificación de los restos de represaliados en la Guerra Civil y el franquismo hallados en las fosas del cementerio de La Salud de Córdoba no finalizará hasta la exhumación completa de dichas fosas. La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha dicho sobre “los restos encontrados en el cementerio de La Salud” que “ya se han analizado los restos óseos pero aún no se tienen los resultados definitivos en tanto no se finalicen por completo las exhumaciones de las fosas de las que proceden”.

Del Pozo ha dado esta respuesta oral ante una pregunta de Unidas Podemos en comisión parlamentaria sobre el retraso en la identificación genética de los restos hallados en las fosas de los cementerios de Córdoba y del resto de Andalucía, ya que hay un plazo establecido para ello de cuatro meses y hay familiares que llevan esperando ya tres años, como es el caso de los primeros restos exhumados en La Salud.

La consejera ha admitido que, efectivamente, el convenio de identificación genética firmado entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada para llevar a cabo estos trabajos “establece un plazo de cuatro meses para la realización de todo el procedimiento analítico, contados a partir de la entrada de los restos óseos en el departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad”.

A este respecto, Del Pozo ha apuntado que “existe una serie de factores que pueden dificultar el cumplimiento de este plazo, lo que no significa que dejemos de hacer nuestro trabajo”. En ese sentido, ha añadido en su respuesta oral que “el tiempo necesario para la identificación de los restos depende en gran medida del estado en que se encuentran las muestras tomadas a dichos restos, lo que varía mucho de una fosa a otra y de unos restos a otros (...) Depende del tipo de tierra, depende de las condiciones climatológicas, depende del tipo de inhumación... Por lo tanto, si las muestras extraídas pertenecen a restos óseos en mal estado, las labores de identificación se dificultan, los trabajos son más laboriosos y se ralentizan”.

La consejera ha recordado que la Junta de Andalucía tiene encomendado a la Universidad de Granada “la realización de los trabajos de identificación genética de los restos de las personas víctimas de la guerra civil y la posguerra que hayan sido exhumadas en fosas de Andalucía. Lo hacemos mediante el análisis genético de los restos localizados y su cotejo con el ADN que voluntariamente aportan los familiares”.

Esta tarea se realiza mediante dos convenios con la Universidad de Granada, uno de identificación genética y otro para la creación de un banco de ADN para las muestras de los familiares de las víctimas que esperan la identificación de los restos de sus seres queridos hallados en las fosas comunes. Del Pozo ha apuntado que la Junta “ha destinado 1.319.000 euros en estos años que han tenido como resultado la realización de 1.625 trabajos de identificación por el laboratorio, incluyendo también las muestras de los familiares”.

Asimismo, ha anunciado que “es intención de esta Consejería ir publicando en nuestra web los resultados que se vayan obteniendo, así como de manera individualizada a los familiares que aportaron voluntariamente su muestra de ADN”.

Patricia del Pozo ha destacado que, en estos años, “estamos haciendo más exhumaciones que nunca antes, ha habido un considerable aumento de las exhumaciones”, por lo que considera que el laboratorio de identificación genetica “está asumiendo una carga de trabajo tremenda”, por lo que se trabaja para incorporar más personal y tecnología, además de aumentar el espacio del laboratorio para estas tareas.