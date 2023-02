El sistema de videollamadas de la cárcel de Córdoba no se puede usar por falta de fibra óptica

Una año y medio con los primeros pasos para poder hacer videollamadas, sin que el servicio se haya podido poner en marcha. Esa es la situación de los internos de la prisión de Córdoba, una de las más pobladas de España, y esa es también la denuncia que hacen algunos de sus familiares, que critican que la imposibilidad de contactar por esta vía con quienes cumplen condena dentro.

Una vía que Instituciones Penitenciarias puso en marcha en todas las cárceles de España desde diciembre de 2020, tras los primeros meses de la pandemia, y que a Córdoba aún no ha llegado ya que, según Instituciones Penitenciarias, no se han instalado las videocabinas.

¿Por qué? Pues porque el sistema de fibra óptica no llega a la cárcel de Alcolea. En declaraciones a este periódico, fuentes del Ministerio de Interior defienden que lo que ocurre es “un problema técnico ajeno a Instituciones Penitenciarias, y que se ha abordado con los proveedores de fibra”.

“Para que la conexión de las videollamadas sea estable es necesario que la fibra llegue al centro. Se han buscado alternativas al problema de la fibra, pero no han funcionado”, reconocen las fuentes consultadas.

Un sistema que comenzó a instalarse en 2020

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias comenzó a instalar en centros penitenciarios las nuevas cabinas de videollamadas a finales de 2020. El sistema pretende que los presos puedan realizar sus comunicaciones a cobro revertido y con un sistema que permite la recarga online, además de disponer de un buzón de voz donde se pueden dejar mensajes a los internos.

Este proyecto piloto ha sido desarrollado con la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, con el objetivo de sustituir las tradicionales cabinas telefónicas por esta otras videocabinas. De esta forma, las familias pueden hacerse cargo, si quieren, del coste de la llamada y así no tiene que pagarla el interno.

El responsable de Instituciones Penitenciarias aseguró en el Congreso que este sistema llegaría a todas las cárceles españolas en 2021. En Córdoba, sin embargo, nunca ha terminado de arrancar.

Los familiares dicen que tampoco hay ni videocabinas

Los familiares de presos consultados por este periódico señalan que en Córdoba no hay videocabinas instaladas, que se instaló el cableado pero nunca llegaron a instalarse estos terminales. Instituciones Penitenciarias reconoce que el sistema no funciona por la falta de fibra.

La realidad, en cualquier caso, es que los presos de Córdoba no disfrutan de este servicio. Los familiares han contactado con el Defensor del Pueblo Andaluz para que medie con la institución y encuentre una solución a esta situación. La mayoría de las fuentes familiares consultadas son de otras provincias o de ciudades fuera de Córdoba, de manera que cuando no pueden desplazarse para ver a sus familiares cientos de kilómetros y desearían poder verlos a través de este sistema. “Córdoba es la única prisión de Andalucía que no tiene videollamadas”, aseguran al respecto.