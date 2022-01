El invierno demográfico cordobés: solo seis municipios han ganado población en la última década

En la última década, la provincia de Córdoba ha perdido casi 30.000 habitantes. La población ha menguado de una manera notable en los últimos años y la provincia parece entrar en lo que se ha venido en llamar un invierno demográfico. Cada vez nacen menos niños, mueren más personas y la población envejece. Pero entrando en el detalle del padrón municipal, difundido ya de manera oficial por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la situación es preocupante en casi todos los municipios de la provincia de Córdoba. En estos diez años, solo seis poblaciones cordobesas han ganado habitantes. El resto, los ha perdido, con algunos casos extremos.

El municipio cordobés que más ha crecido durante estos años ha sido La Carlota. En la última década, la ciudad carloteña ha crecido un 4,66% su número de habitantes. De hecho, La Carlota ha superado a Aguilar de la Frontera en el ranking de municipios con más habitantes de la provincia de Córdoba. A 1 de enero de 2021, en La Carlota vivían 14.228 personas, según el padrón municipal.

Además, también han aumentado población Lucena, Villafranca de Córdoba, La Victoria, Obejo y Almodóvar del Río. El resto de la provincia ha perdido vecinos durante estos años. Lucena, por ejemplo, ha sumado un un 0,36% de habitantes, Almodóvar del Río un 0,84% y Villafranca un 3%. La Victoria y Obejo han crecido algo menos, pero también han sumado habitantes. Salvo Lucena, todos son pueblos cercanos a Córdoba capital en un claro efecto ciudad dormitorio. El más significativo de todos es el de La Carlota, que ha crecido de manera notable principalmente en los años previos a la crisis inmobiliaria.

Mientras, Córdoba capital ha perdido exactamente el 2% de sus habitantes desde el año 2003. Ese año, precisamente, se aprobó un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que preveía que la ciudad alcanzase ahora el medio millón de habitantes. Todo lo contrario. Ahora mismo en Córdoba capital viven 322.071 vecinos.

La estadística señala casos muy significativos, como los pueblos más pequeños del Valle del Guadiato. En Santa Eufemia o Valsequillo la pérdida de población en estos años supera el 20%. En el sur de la provincia, Zuheros o Iznájar también se dejan un 15% de sus habitantes en estos años.

