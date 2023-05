Instalan rampas en los estanques de Rabanales para evitar que los animales se ahoguen accidentalmente

El Vicerrectorado de Campus Sostenible de la Universidad de Córdoba (UCO), a través del Área de Protección Ambiental, y con la colaboración del Servicio de Gestión y Administración del Campus Universitario de Rabanales, la empresa de mantenimiento EULEN y el profesor de Zoología Alberto Redondo, han instalado siete rampas en tres estanques de Rabanales para ayudar a la fauna que vive en estos ambientes y evitar el ahogamiento de los animales que caigan accidentalmente.

Así, se han colocado dos en el estanque de los jardines de la Plaza de la Universidad, frente al Edificio de Gobierno; dos en el de los jardines centrales, junto al Teatro Griego; y tres en el estanque conocido como “de los gallipatos”.

Tal y como apuntan a este periódico desde el Área de Protección Ambiental, “en estos estanques viven distintas especies de anfibios, para los que las rampas pueden resultar muy útiles para entrar y salir con mayor facilidad”. Además, estas instalaciones servirá para que cualquier animal que caiga accidentalmente a estos estanques pueda salir, evitando así los ahogamientos. Las rampas se han construido con madera reutilizada tratada para estar en contacto permanente con el agua.

Desde la UCO señalan que esta medida es “otro ejemplo más de la apuesta de la Universidad por el fomento de la biodiversidad a través de la gestión de la infraestructura verde universitaria, como la colocación de cajas nido en el Campus de Rabanales, el proyecto Pasillos de Biodiversidad o el Bosque Universitario, entre otras”.

