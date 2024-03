La III Carrera Solidaria por el Autismo #SomosAzul se celebrará el 6 de abril

La Asociación Autismo Córdoba ha presentado esta mañana la III Carrera Solidaria por el Autismo #SomosAzul, una prueba deportiva popular y nocturna que partirá desde la Torre de la Calahorra a las 21:00 del sábado 6 de abril y terminará una hora más tarde en el Paseo del Vial, con una gran fiesta. Así lo ha anunciado Francisca Suárez, presidenta de Autismo Córdoba, en una convocatoria de prensa que ha tenido lugar en la Diputación de Córdoba y en la que han estado presentes también el presidente de la Institución Provincial, Salvador Fuentes, y el presidente de Emacsa, Jesús Manuel Coca.

Francisca Suárez ha recordado que el 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una fecha en la se realizan en todo el mundo distintas actividades como muestra de apoyo con las familias y personas que conviven cada día con el Trastorno del Espectro del Autismo. Desde hace tres años, la Asociación Autismo Córdoba y el Ayuntamiento de la ciudad organizan la Carrera Solidaria por el Autismo #SomosAzul, que cuenta con la Diputación de Córdoba y Emacsa como principales patrocinadores.

La presidenta de este colectivo ha recalcado que la carrera “discurrirá por un itinerario precioso, por las calles más emblemáticas del casco histórico de Córdoba, incluyendo el entorno de nuestra Mezquita-Catedral, y seguirá por las zonas peatonales del centro de la ciudad. En total, el recorrido es de 5,7 kilómetros, a lo largo de los cuales se iluminarán fuentes y farolas del color del autismo, el azul, y Córdoba se llenará de magia”.

Además del itinerario, que este año discurre en buena parte de su recorrido por el casco histórico, una de las novedades de este año es que la meta estará situada en el Paseo del Vial. Allí se entregarán los trofeos, habrá una actuación musical y también se habilitará un espacio azul, “para que las personas con TEA puedan participar en la celebración en las condiciones adecuadas, con el ruido amortiguado para quienes tienen hipersensibilidad a los sonidos intensos”.

La primera piedra

Francisca Suárez ha recodado que esta prueba popular tiene como principal objetivo visibilizar a las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) “y también recaudar fondos para nuestro deseado centro de recursos, que ya está más cerca de hacerse realidad. Así, puedo adelantar que la primera piedra del centro de recursos de Autismo Córdoba se pondrá el año que viene, en 2025, si todo continúa según lo previsto. Sabéis que necesitamos ese centro con urgencia porque estamos atendiendo a nuestros asociados en locales que no cumplen los requisitos idóneos para las actividades que realizamos ni permiten conciertos con la administración y estamos diciéndoles a muchas familias que no podemos atenderlas porque no tenemos espacio”.

Toda la información sobre la carrera está en la página somosazul.autismocordoba.org, donde se recogerán las inscripciones. En la prueba puede participar toda persona mayor de 16 años que lo desee. Los menores de 16 años tendrán que estar acompañados por un tutor legal. La presidenta de Autismo Córdoba ha señalado que “como en la edición anterior, habrá un grupo burbuja de nuestros chicos y chicas con TEA que participarán en la carrera, escoltados por monitores y voluntarios, porque ellos son los verdaderos protagonistas de todo nuestro esfuerzo”.

El plazo de inscripción comienza hoy, día 7 de marzo, y terminará el 5 de abril. Pero quienes quieran tener asegurada la talla de la camiseta de la carrera deberán inscribirse antes del 15 de marzo. El precio de inscripción es de 10 euros y el límite de participantes está fijado en 2.000 personas, así que Francisca Suarez ha animado a todos los interesados a que se inscriban cuanto antes en la web somosazul.autismocordoba.org para no perderse esta prueba tan especial.

“Además, quienes no puedan correr pero quieran colaborar con esta campaña y ayudarnos a construir ese centro de recursos que tanta falta nos hace tienen la opción de comprar los dorsales solidarios, que también se encuentran en la web”, ha concluido Francisca Suárez antes de ceder la palabra al presidente de Emacsa y al presidente de la Diputación Provincial, a los que ha agradecido “de corazón” su apoyo a la campaña #SomosAzul.

Por su parte, el presidente de Emacsa, Jesús Manuel Coca, ha afirmado que “Emacsa es una empresa social, preocupada por su entorno, que ayuda a quienes lo necesitan y creo que eso es motivo de orgullo para todos los cordobeses. Lo demostramos con las ordenanzas más sociales de la historia de Emacsa, y eso es una muestra más de que estamos preocupados por nuestros vecinos”. Coca ha destacado que “más allá de que el azul, el color del autismo, casa muy bien con el agua, creemos que Emacsa debe implicarse en esta iniciativa porque es una obligación moral. Hemos apoyado la carrera desde sus inicios y lo seguiremos haciendo. El Ayuntamiento ha cedido el terreno para el centro de recursos que necesita Autismo Córdoba y de la mano de la Diputación esperamos conseguir entre todos mejorar la vida de todas las personas con TEA que lo necesitan”.

El presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, ha recalcado “la labor impagable que realiza Autismo Córdoba, que está haciendo cosas que serían imposibles para la Administración Pública, ya que dedican todo su tiempo no solo a atender a las personas con TEA, sino a dar un ejemplo a toda la ciudadanía sobre la necesidad de que apoyemos a este colectivo, no solo presupuestariamente, que también, sino con nuestra empatía”. Fuentes ha destacado que “tanto el Ayuntamiento como la Diputación estamos muy implicados en las cuestiones sociales y este es un asunto que merece toda nuestra atención”.

El máximo responsable de la Institución Provincial ha señalado que “esta carrera es muy importante para visibilizar el esfuerzo que realiza Autismo Córdoba, todos tenemos que estar con esta asociación, y todos conocemos a alguien que tiene autismo y ayudando a este colectivo nos ayudamos a nosotros mismos y damos un ejemplo como ciudad”. Salvador Fuentes se ha referido también a la campaña contra el acoso escolar que la emprendido este año Autismo Córdoba, con el lema “No estás solo”, y al respecto ha comentado que “me parece un proyecto apasionante y muy necesario, porque muchas veces tenemos a los hijos en los colegios y nos sabemos que algunos compañeros están sufriendo por la insensibilidad y la indolencia de otras personas. Me parece muy importante que ese documental se dedique al acoso escolar de las personas con TEA, porque en la escuela está el futuro de nuestras nuevas generaciones”.

Salvador Fuentes ha asegurado que Autismo Córdoba “va a tener todo el apoyo del Ayuntamiento y de la Diputación para ese centro de recursos que es tan necesario para Córdoba y para las familias y los niños que tienen ese reto por delante, que no quieren ser más que nadie, pero tampoco menos, y para eso estamos las administraciones. Creo que es de sentido común, de generosidad y de reconocimiento”. El presidente de la Diputación ha señalado también que “el dinero que aportamos no es nuestro, es del pueblo, que lo merece todo, y especialmente un colectivo como el vuestro, que estáis haciendo una labor impagable y nos vais a tener a vuestro lado”.