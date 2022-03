La huelga de transporte provoca “problemas de suministro puntuales” en una decena de gasolineras de Córdoba

El presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Córdoba, Rafael Larrea, ha informado de que este lunes ha habido “problemas de suministro puntuales” en una decena de gasolineras de la provincia, debido a la huelga de transportistas. Larrea ha concretado que se ha tratado exclusivamente de “una merma de la oferta”, no de un problema de “suministro”.

En Córdoba, ha continuado, hay cerca de 200 estaciones de servicio, de las que sólo nueve o diez ha comunicado que carecía este lunes de gasolina o diesel en alguno de sus surtidores. Ninguna estación de servicio ha tenido que cerrar, ni tiene problemas de suministro, según Larrea, que ha indicado que “la actuación de los piquetes ha sido más fuerte” en la jornada de este lunes, especialmente en el punto de carga de Puertollano (uno de los dos que suministra a la provincia, el otro está en la A-4).

En este sentido, ha recordado que los camiones están saliendo escoltados de las factorías, lo cual ha ralentizado el abastecimiento a las estaciones de servicio y algunas presentaban a media mañana algunos surtidores sin producto.

Según Larrea, desde la semana pasada, con la huelga, los pedidos tardan dos o tres días en llegar en las gasolineras, por lo que el ritmo de entrada de abastecimiento es más lento. No obstante, desde la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Córdoba descartan que vaya a haber problemas en este sentido.

“Si los cuerpos y seguridad del estado no son capaces de mantener un suministro habitual sí que puede haber un problema de que la oferta de combustible en las estaciones se vea mermada considerablemente, y que lleguen a cerrar algunas. Pero hoy por hoy no hay desabastecimiento”, ha afirmado Larrea, que ha pedido a la ciudadanía que consuma con responsabilidad y no generen “un problema donde sólo hay una merma puntual en la oferta”.

De igual manera, el gas butano también está sufriendo retraso en los pedidos, si bien Larrea indica que en Córdoba se habían aprovisionado con tiempo y se ha dado salida a la demanda. En cualquier caso, espera que se llegue a una solución en el conflicto entre los transportistas y el Gobierno lo antes posible, para que los pedidos y los plazos vuelvan a la normalidad.