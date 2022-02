El Gobierno encarga el estudio para construir un segundo 'by-pass' en Córdoba hacia Jaén

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha licitado el contrato de servicios para la redacción del 'Estudio de viabilidad de la conexión de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla con el corredor Córdoba-Jaén', tal y como recoge la Plataforma de Contratación del Estado y próximamente publicará el Boletín Oficial del Estado (BOE). El presupuesto de licitación es de 309.400 euros (IVA excluido) y el plazo de ejecución de 15 meses.

El Ministerio ha detallado a través de un comunicado que el objeto de este estudio es el planteamiento y análisis de varias alternativas de trazado para conectar los dos corredores ferroviarios citados, el Córdoba-Jaén de ancho ibérico y la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla, que sean técnica y ambientalmente viables.

Para ello, se analizará, con el grado de definición y precisión acorde a este tipo de estudios, un número suficiente de alternativas viables de trazado, que posteriormente serán comparadas bajo consideraciones técnicas, económicas, medioambientales y de explotación, dando como resultado de dicha comparativa, una alternativa seleccionada u óptima.

El estudio de viabilidad contendrá un estudio de demanda construido específicamente para esta actuación, así como un estudio de rentabilidad, que permita asegurar su sostenibilidad económica y financiera.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!