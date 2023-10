Fuerte descenso del paro en Córdoba durante el verano, una época donde siempre subía

El paro ha bajado de una manera más que notable en la provincia de Córdoba durante el pasado verano, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La EPA, que es el medidor oficial del desempleo en la Unión Europea, señala que la provincia de Córdoba cerró el tercer trimestre del año con 64.700 desempleados. Son 15.300 menos que en el segundo trimestre del año, cuando la EPA decía que en Córdoba había 80.000 parados, y 14.800 menos que en el verano del año pasado, cuando la provincia tenía un total de 79.500 desempleados.

De hecho, Córdoba pasa a tener una de las tasas de paro más bajas de Andalucía. Según la EPA, la tasa de desempleo de la provincia es del 17,89%. La media en Andalucía es del 18,67%. En Córdoba, la tasa de desempleo es más baja que en provincias como Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Jaén. Solo tienen mejores datos en Sevilla y Málaga. En España, la tasa media de paro está en el 11,84%.

Eso sí, la tasa de actividad es del 55%, cuando la media andaluza está en el 57% y en España en el 59%, según los datos difundidos este jueves. En Córdoba, además, hay 296.600 ocupados. Son 10.000 ocupados más que en el trimestre anterior y la misma cifra que en el verano pasado, por lo que en Córdoba se ha creado empleo neto y el descenso del desempleo no solo tiene que ver con la caída de la población activa.

En la provincia, el número de inactivos es el más alto de los últimos años y se va ya por encima de las 291.000 personas. Se considera inactivos a los estudiantes, jubilados y personas que ya no buscan empleo de manera activa.

El paro ha subido en Andalucía en 30.700 personas en el tercer trimestre del 2023, lo que supone un 4,12% más que en el trimestre anterior en la región, hasta situarse el total de desempleados en 775.200 personas, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ya en lo referido a creación de empleo en Andalucía, entre julio y septiembre la comunidad contabiliza 3.800 ocupados menos respecto al trimestre anterior, lo que situó el total de ocupados en 3.376.300 personas. La cifra supone un descenso del 0,11% en la región.

En términos interanuales, el paro subió en Andalucía en 7.000 personas respecto al tercer trimestre de 2022, lo que supone un aumento del 0,91%, mientras que el número de ocupados subió en 95.700 personas (+2,92%) de julio a septiembre de este año respecto al mismo periodo de 2022. En este último segmento, Andalucía se queda en segunda posición, detrás de Cataluña, entre las comunidades autónomas en términos absolutos.

El paro subió en 92.700 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 3,3% más que en el trimestre anterior y su mayor repunte en valores absolutos desde el tercer trimestre de 2020, en plena pandemia.

El total de desempleados subió así hasta los 2.855.200 personas y la tasa de paro avanzó dos décimas, hasta el 11,84%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre julio y septiembre se crearon en España 209.100 puestos de trabajo (+1%), casi tres veces más que en el mismo periodo de 2022, llevando el total de ocupados por primera vez en la historia a 21.265.900 personas.

El número de activos también alcanzó un nuevo máximo a cierre del tercer trimestre, con 24.121.000 personas, tras aumentar en los meses de verano en 301.900 personas (+1,3%). Así, la tasa de actividad escaló cuatro décimas, hasta situarse en el 59,41%.

En el último año el paro se ha reducido en 125.000 personas (-4,2%) y se han creado 720.100 empleos (+3,5%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 595.100 personas (+2,5%).

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Asuntos Económicos ha destacado que el mercado laboral continuó mostrando en el tercer trimestre una “buena evolución”, pese a un contexto internacional “complejo”, gracias a “la fortaleza y el dinamismo de la economía española”.

“Se alcanza nuevo máximo histórico de ocupación y población activa, baja la temporalidad y el paro juvenil registra su menor tasa desde 2008”, ha resaltado Economía, que ha añadido que el récord en el número de activos evidencia “la confianza de los ciudadanos en encontrar un empleo”.

Según el INE, el número de asalariados aumentó en el tercer trimestre en 266.000 personas (+1,5%), de los que 232.100 tenían contrato indefinido (+1,6%) y 33.900, contrato temporal (+1,1%). De este modo, la tasa de temporalidad se redujo hasta el 17,26%.

“La mejora de la calidad del empleo continúa, con mayor estabilidad en el empleo (1,1 millones más de contratos indefinidos en el último año), descenso de la tasa de temporalidad (17,2%) y más contratos a tiempo completo”, ha remarcado el Departamento que dirige, en funciones, Nadia Calviño.

La creación de empleo entre julio y septiembre se concentró de nuevo en el sector privado, que generó 192.200 puestos de trabajo, un 1,1% más, frente a 17.000 nuevos empleos en el sector público, un 0,5% más que en el trimestre anterior.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!