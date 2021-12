Fran Carrillo pide un debate e "igualdad de condiciones" en las primarias exprés de Ciudadanos

"Esencia liberal". El parlamentario cordobés y coordinador provincial de Ciudadanos Fran Carrillo ha presentado oficialmente en la tarde de este jueves su candidatura a las primarias exprés convocadas en la formación naranja para elegir el nombre que se presentará a presidente de la Junta de Andalucía. Carrillo ha pedido a la dirección andaluza de Ciudadanos "uno, dos, tres debates" entre los diferentes candidatos que se vayan a presentar e "igualdad de condiciones". "No puede ser que el proceso de presentación de candidaturas dure más que la campaña", criticó.

Carrillo centró su discurso en que Ciudadanos es "un partido que necesita regenerarse, recuperar lo que fuimos", y en considerarse esencialmente "un liberal". "Nos hemos convertido en un partido burbuja donde el talento no está donde se le espera y la crítica constructiva es condenada al ostracismo", dijo. "Tenemos que recuperar lo perdido" porque "ese ciudadanos que defendía en lo que creía ha dejado ser para gran parte de la población su referente político".

"Estas primarias son una oportunidad. Estoy en el mejor lugar para defender esas ideas", por lo que propuso un debate, en el que planteará un "regreso a las esencias" liberales de la formación naranja. "Somos la rebelión liberal y somos la resistencia a derecha e izquierda". "Me presento para no perder esas raíces" porque "no quiero un partido de caciques", sino "libre y autónomo" y "que no sea sumiso de otras siglas, ni subsumido en otros corazones". "Hablo alto y claro, guste o no. Debemos cambiar y necesitamos cambiar para que el partido vuelva a ser lo que era", insistió.

Ante todo eso, planteó un debate dirigido a los militantes de Ciudadanos que tienen que votar en estas primarias exprés para que sepan "cuál es el futuro de esta formación". "Soy liberal por convicción", sostuvo, y planteó tres pilares: "la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad privada". "Tolerancia y respeto, eso es lo que pido".

Carrillo cargó contra las primarias exprés. "Este que está aquí no tiene coche oficial ni recursos" para haber iniciado "hace un mes" una campaña dirigida a sus afiliados para unas primarias que ya estarían decidida. "Ante ello pido igualdad y garantías. No es serio. Es un insulto al militante que se tarde más en presentar las candidaturas que en explicar el proyecto". "Eso no es liberalismo ni el modelo de partido que quiero", arengó.

El parlamentario cordobés sostuvo que "si lo que quieren es eso pues que liquiden" el partido y que "se fusionen". "Es que lo que está pasando esta semana no es diferenciarse en absoluto es ser como el resto de partidos", reiteró. "Nosotros somos los rebeldes, los que nos posicionamos contra los dogmas establecidos", por lo que pidió el voto para los "liberales convencidos". "Si Ciudadanos deja de existir, los españoles vivirán peor", concluyó.

Por otra parte, y a preguntas de los periodistas, dijo que "la gente que me apoya no puede manifestar públicamente que me apoya porque están recibiendo presiones. Eso no es justo. Ni liberal. Es parecerse a otros partidos", al tiempo que insistió en que no criticará a otros compañeros de partido. Así, defendió que en el gobierno de la Junta "lo estamos haciendo bien" pero "no en el partido".

Carrillo también ha aseguró que ha pedido "tres veces" el censo de afiliados y que se le ha negado "excusándose en la ley de protección de datos". "A lo mejor no me lo dan porque la cifra es inferior a hace tres años y eso significa que no se ha cuidado al afiliado". El parlamentario ha destacado también que ha pedido que el voto no sea telemático, sino en urna. "Secreto, como en las generales".