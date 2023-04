Familias de una escuela pública infantil denuncian el cambio de profesoras a dos meses de finalizar el curso

Padres y madres de menores escolarizados en la escuela pública infantil Nuestra Señora de la Soledad de Córdoba han protestado este miércoles a las puertas del centro para denunciar el cese y cambio de profesoras cuando apenas quedan dos meses para acabar el curso. Las familias han mostrado su rechazo a que la Junta de Andalucía autorice los concursos de dos traslados que han afectado a este centro y han pedido a la Delegación de Educación que se replantee la decisión.

Tal y como ha explicado una portavoz de la familia, el pasado viernes, Educación informó a ambas profesoras de que su contrato finalizaría con el próximo 30 de abril, pasando a ocupar sus puestos otras dos maestras procedentes de Villarrubia y Bujalance. Ante ello, los padres han pedido por escrito a Educación que no lleve a efecto estos ceses y traslados por la consecuencia que acarrea en los menores, “que no llegan ni a tres años y que han establecido un vínculo emocional con las maestras que los han acompañado desde el inicio de curso”.

En la protesta, los padres han asegurado estar de acuerdo con los traslados, “pero no cuando apenas quedan dos meses para acabar el curso”. “Son niños adaptados a unas personas, a unas dinámicas y a unas rutinas”, insisten los padres de los menores afectados, principalmente los del aula de dos a tres años. No obstante, una de las dos maestras es una profesora de apoyo que también trata con los menores de cero a dos años, por lo que estos niños también se verán afectados.

Aunque las familias aún no tienen contestación de la Junta, Educación puede formular un escrito hasta el 28 de abril, último día lectivo que estos menores estarían con sus dos profesoras.

