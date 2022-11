Fallece Pepi Hermán, vecina de Las Palmeras e incansable luchadora por la mejora del barrio

Ha fallecido Josefa Hermán o Pepi Hermán, como era más conocida en su barrio, Las Palmeras. En su memoria, el Pleno del Ayuntamiento de Córoba de este jueves ha guardado un minuto de silencio.

Desde que llegó a esta zona de Córdoba como practicante, Pepi se involucró hasta la saciedad en la mejora del barrio y en un futuro mejor para los jóvenes y para las mujeres, y en la importancia de la educación en el seno de la familia. En 1992 puso en marcha la Asociación de Mujeres Nuevo Convivir junto con otras compañeras, organización de la que fue la primera presidenta.

El contacto con la ciudadanía que le generó esta militancia social le hizo conocer de primera mano las problemáticas de Las Palmeras. Como presidenta de esta asociación, además, solicitó que el patio del barrio denominado Teide fuera renombrado como Patio Vicente Sereno en memoria y en agradecimiento al primer presidente de la asociación de vecinos del barrio.

Entre otras muchas labores que desarrolló durante su vida, Pepi estuvo 25 años como voluntaria repartiendo comida a las familias que acudían a la Iglesia de Miralbaida.

