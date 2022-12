Fallece Francisco Santos, fundador de la taberna que hizo de su tortilla un atractivo más de Córdoba

Francisco Santos, fundador dela Taberna Santos ubicada junto a la Mezquita Catedral de Córdoba famosa por su tortilla de patatas, ha fallecido este 25 de diciembre.

Santos, que ha muerto con 94 años -según ha avanzado Diario Córdoba-, hizo de la tortilla de patatas de su taberna un atractivo más para visitar Córdoba. Generaciones de cordobeses, además de turistas, han probado la famosa tortilla que se dispensaba junto a la Mezquita.

Nacido en 1929, puso en marcha la Taberna Santos en el año 1966, un lugar de obligada visita para comer la tortilla que probaron también ilustres personajes que visitaron Córdoba, como políticos, escritores o artistas.

El entierro de Francisco Santos tendrá lugar este martes 27 de diciembre en el Sagrario de la Mezquita Catedral.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!