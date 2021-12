Una exposición acerca la realidad del agua en la Sierra de Córdoba y alerta sobre la sequía

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación Provincial, será la sede que acoja la exposición Agua de Sierra Morena de Córdoba, que acercará al público la realidad del estado de acuíferos, arroyos y fuentes en esta zona, además de hacer una llamada de atención sobre la situación de sequía y la captación ilegal de agua.

La plataforma A Desalambrar, que celebra en este año su 20 aniversario, es la promotora de esta exposición, que se podrá visitar entre el 13 de diciembre y el 10 de enero en la Diputación, y que mostrará obras de 28 autores y dos colectivos entre esculturas, pinturas, cerámicas o fotografías.

La muestra tiene como objetivo dar a conocer el mundo del agua que está vinculada a la Sierra Morena de Córdoba, además de fomentar la concienciación respecto a la limitación de este líquido esencial para la vida y la situación de sequía actual, junto a la denuncia de captaciones ilegales de agua a través de pozos, así como la contaminación de arroyos y acuíferos de la zona, según han dado a conocer desde A Desalambrar.

En ese sentido, la exposición pretende acercar la realidad del agua en la Sierra y hacer ver a maores y pequeños que una de las consecuencias del cambio climático es la falta del agua, un bien escaso y limitado, sobre el que actuar con responsabilidad por parte de la ciudadanía y las administraciones.

Un grupo de trabajo específico dentro de la plataforma A Desalambrar trabaja precisamente sobre todo lo relacionado con el agua en la Sierra, realiza seguimientos a arroyos y acuíferos, constata el estado y recupera fuentes de la zona, además de realizar análisis del agua en determinados puntos, como el arroyo Bejarano, donde han denunciado la contaminación con aguas residuales y han pedido la actuación por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Con todo ello, el colectivo trata de llevar un control sobre la calidad del agua, los posibles vertidos y el nivel freático en la Sierra, de manera que, con dicho seguimiento, se pueda ver si decrece o aumenta el agua en esta zona.

La exposición sobre el Agua en Sierra Morena de Córdoba trata de concienciar sobre el agua como un bien de todos y el uso responsable que hay que hacer de ella, además de acercar a la ciudadanía una realidad cercana a la ciudad pero muchas veces desconocida.

