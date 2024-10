Evalúan los efectos beneficiosos contra el cáncer de próstata del extracto de ajo negro fermentado

El cáncer de próstata es la tercera causa de muerte por cáncer en varones en España. Puede tener una progresión desde una hiperplasia benigna (crecimiento de la próstata) a desarrollar un cáncer de próstata localizado o avanzar hacia un cáncer metastásico resistente a la castración, para el que hay disponibles pocos fármacos.

El grupo OncObesidad y Metabolismo formado por personal investigador de la Universidad de Córdoba y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) estudia los efectos antitumorales de compuestos naturales beneficiosos que se pueden incluir en la dieta y actúen frente a diferentes tipos de cáncer.

Recientemente, los investigadores Raúl M. Luque, María Loreta Libero y Antonio J. Montero estudiaron el efecto beneficioso de un extracto de ajo negro fermentado sobre células de cáncer de próstata. Teniendo en cuenta un experimento previo en ratones donde se comprobó que el extracto presentaba características antiinflamatorias y, considerando el papel relevante de la inflamación en el cáncer de próstata, decidieron evaluar su efecto sobre modelos celulares de cáncer de próstata humano.

“Probamos el extracto en diferentes modelos celulares de células de cáncer de próstata humano e identificamos que era capaz de reducir diversos parámetros de agresividad tumoral, incluyendo la proliferación celular” explica el investigador Antonio Montero. “Además, comprobamos que no afectaba a las células normales de la próstata”. De esta manera, indica, podría administrarse este compuesto como suplemento alimenticio sin potenciales efectos negativos para las células sanas de próstata.

El investigador principal del grupo, Raúl Luque, cuenta cómo, tras demostrar los efectos anticancerígenos del compuesto, “queríamos saber qué rutas moleculares se veían afectadas por el uso del compuesto y pudimos comprobar que se alteraban vías de señalización clave en cáncer, incluyendo las relacionadas con la inflamación. El tratamiento disminuye ese ambiente inflamatorio que se puede ver en este tipo de cáncer”. El extracto resultó mas efectivo y pudo producir más cambios cuando las células estaban en un ambiente proinflamatorio. Si la inflamación local puede estar relacionada con la agresividad del cáncer, que este extracto actúe sobre ella se podría relacionar con la menor agresividad tras el tratamiento el extracto.

Según Luque “todo indica que este compuesto podría ser una muy buena opción para detener algunos de los eventos deletéreos que ocurren en pacientes que van a progresar aun estadio más complejo y agresivo del cáncer de próstata”.

Para conocer el efecto preventivo de este compuesto, los siguientes pasos irían en la línea de hacer un estudio piloto en personas con antecedentes familiares de cáncer de próstata o continuar con un estudio clínico en pacientes que ya tienen cáncer de próstata, suministrándoles este compuesto para evaluar si se puede ralentizar o detener la progresión del cáncer.

Libero, M.L.; Montero-Hidalgo, A.J.; Recinella, L.; Luque, R.M.; Generali, D.; Acquaviva, A.; Orlando, G.; Ferrante, C.; Menghini, L.; Di Simone, S.C.; et al. The Protective Effects of an Aged Black Garlic Water Extract on the Prostate. Nutrients 2024, 16, 3025. https://doi.org/10.3390/nu16173025