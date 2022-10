Enmascarado: el carnaval veneciano de Córdoba para combatir la leucemia

El 8 de octubre, vecinos de la Córdoba se pondrán la máscara veneciana para ayudar a la investigación contra el cáncer. La asociación Marco Luna será la encargada de organizar este carnaval benéfico para recaudar fondos para la investigación de las células CAR-t, cuya investigación se lleva a cabo en el Instituto de Biomedicina de Córdoba (Imibic). El carnaval se ubicará en distintas localizaciones del casco histórico cuya principal plaza será Las Tendillas, junto a la Compañía, calle Jesús María, Cruz Conde, plaza Emilio Luque y bulevar de Gran Capitán. La cita se desarrollará de 18:00 a 21:00 con espectáculos simultáneos y perdurará de 21:30 a 23:30 en su espectáculo principal en la plaza de Las Tendillas.

Los espectáculos itinerantes correrán a cargo de Factoría de trapos (títeres), Orquesta Joven de Córdoba, Chirigota del FAE & Marco y cuarteto banda Cañete de las Torres, Asociación Amigos de la Guitarra, Inma Lázaro (Historias de Córdoba), Kauri Afro danse percussion y Compañía Baile Azúcar Negra / D. Oriental. En la plaza principal Las Tendillas se desarrollará el espectáculo central de Enmascarados donde se podrá disfrutar de un gran baile de máscaras social y un final desfile de trajes venecianos cerrarán este gran evento.

Como ha explicado la concejala de Casco Histórico, María Luisa Gómez, este evento solidario de la mano de la asociación Marco Luna nació en 2017. Su objetivo se estructura en apoyar a los pacientes y familiares que poseen alguna enfermedad relacionada con la sangre. Eva Luna es la presidenta de esta asociación que ha vivido en primera persona esta situación se encarga de transmitir fuerza y energía para seguir apoyando a las personas que pasen por esta situación.

Eva Luna, madre de Marco, cuya asociación lleva su nombre, cuenta de donde nació la idea de organizar este carnaval solidario: “De una habitación de aislamiento de un hospital donde se usaba mucho la mascarilla quirúrgica y por un día se nos ocurrió en cambiarla por una máscara veneciana símbolo de alegría”. Esta emotiva iniciativa aterriza por primera vez en Córdoba aunque ya se había llevado a cabo en otros lugares de la comunidad autónoma. El evento que está ambientado en el carnaval veneciano posee unos trajes de gran envergadura y diseño elaborados por Eva.

Como han explicado los organizadores, habrá distintas formas de contribuir en esta buena causa durante el carnaval benéfico: El público podrá dar donaciones en las plazas por las actuaciones, fotos con los trajes venecianos, adquirir merchandising del evento o bien la fila cero “Máscara BLANCA” al que accederá a un número de cuenta a través de un código QR que habrá en los photocall de todas las plazas o el típico pasa la gorrilla tras los espectáculos. “Es un evento muy arriesgado ya que no hay que pagar entrada y dependemos de la solidaridad de la gente pero yo siempre he confiado. En eso se basa la asociación en que confiamos en las personas y creemos que pueden aportar algo, da igual la cantidad que sea. Hemos tenido una gran cantidad de voluntarios y hemos dejado hasta gente fuera, para mi es una gran alegría de que esa ganas e ímpetu para ayudar a esa investigación de los CAR-T, que llevamos apoyando desde 2018 y ya ha hecho increíbles avances”, ha agregado Luna.

La recaudación de fondos que se logren con esta iniciativa estarán dirigidos a apoyar la investigación y aplicación clínica de la nueva terapia con TCAR en Andalucía, Instituto de Biomedicina de Córdoba, para el tratamiento de pacientes con leucemia y otras enfermedades de la sangre.

La presentación también ha tenido la participación de Concha Herrera, jefa del servicio de Hematología de Reina Sofía y que ha dedicado emotivas palabras a la asociación y por consiguiente a su presidenta: “Conozco a muchas asociaciones de pacientes todas extraordinarias, pero Eva tiene una cosa que no tienen los demás y es que tiene una fuerza vital, un empuje y una manera de ser que mueve el mundo por eso se mete en historias que otros no se meterían. Para nosotros, los profesionales, supone recaudar para la investigación con CAR-T pero lo más importante es sentir a los pacientes a nuestro lado , no solo cuando está enfermo sino siempre. Para nosotros es una aliento importante, nosotros también nos cansamos porque perdemos a pacientes, cada vez menos pero nos pasa, esto es una carga de energía”. La doctora también nos ha explicado que han podido lograr muchos avances en esta investigación y que han podido salvar al 50% de pacientes “soñamos con que se termine la leucemia y es un sueño alcanzable”.

El Imibic lleva varios años trabajando en esta área con la finalidad de ampliar el uso de la terapia TCAR para otros tipos de leucemias y tipos de cáncer. Desde 2019 , se aprobó el uso de las Cart en pacientes pediátricos y Adultos en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla / IBIS, cuya investigación en Cart.