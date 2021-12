El Ejército quiere convertir la base de Córdoba en un nudo logístico para la OTAN

El Ejército de Tierra quiere que la base logística que construirá en Córdoba sirva para suministrar a los militares de la OTAN en el sur de Europa. El Ministerio de Defensa ha iniciado una gira por diferentes países aliados de la Alianza Atlántica para presentar el proyecto que construirá en La Rinconada, en Córdoba capital, y que ha llamado hub logístico. Su objetivo no pasa solo por aportar los suministros necesarios al Ejército de Tierra de España, sino a todos los militares aliados. O incluso al futuro Ejército europeo que se está gestando durante los últimos meses.

Esta semana, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Amador Enseñat y Berea, se ha reunido en Madrid con el general Christopher Cavoli, comandante general en Europa y África del Ejército de Estados Unidos. El objetivo principal del encuentro fue presentarle el proyecto de la base cordobesa, para que pueda ser usado también por los militares americanos a través de la OTAN. Antes, Defensa ya ha presentado el proyecto a Portugal, Reino Unido o Chile.

En junio, en una visita a los terrenos de La Rinconada, los responsables del Ejército de Tierra ya detallaron que el objetivo de la base es "compartir" toda la tecnología con los aliados. De hecho, el fin último pasa por conseguir ingresos extraordinarios para financiar esta enorme inversión gracias a esta especie de alquiler operativa de la logística.

En principio, y si se cumplen los plazos urbanísticos, se prevé que en 2023 puedan comenzar los trabajos de construcción de la futura base logística, que concluirían en 2025. Al año siguiente se equiparían todos los edificios para que a finales del 2026 las instalaciones comiencen a estar operativas.

El objetivo de la base logística es, en esencia, la de dar un soporte rápido a los ejércitos aliados en una misión en Europa del Sur. El Ejército de Tierra de España ha querido posicionarse para liderar esta capacidad, con la creación de una base multifuncional. En resumen, que lo que necesite cualquier militar de Europa Occidental esté disponible de manera ágil y rápida.

La presencia, por tanto, de mandos de la OTAN puede acabar por impulsar definitivamente la construcción de la base logística. Si el Ministerio de Defensa convence a los países de la Alianza Atlántica de que la base cordobesa, operativa desde 2026, pueda funcionar precisamente como el gran punto de suministro de sus ejércitos su financiación y su futuro estará más que garantizado.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!