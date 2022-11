Dudas y respuestas en un autobús ante la complejidad administrativa del Ingreso Mínimo Vital

Este lunes ha llegado a Córdoba el autobús informativo del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Este autobús es una iniciativa del Ministerio de Inclusión Social y Migraciones que forma parte de la compañía “es lo mínimo”. Decenas de ciudadanos de diversos perfiles se han acercado a este punto para resolver dudas sobre esta ayuda, de enorme complejidad administrativa.

El Gobierno ha explicado a través de un comunicado que el autobús del IMV estará ubicado en la Avenida Gran Capitán a la altura del Hotel Córdoba Center hasta el martes y estará atendido por funcionarios estatales que explicarán a las personas interesadas el procedimiento y los requisitos para solicitar esta prestación, así como aclarar las dudas que pudieran plantearse en la tramitación del mismo e incluso ayudar en el recurso de apelación en caso de denegación.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha visitado el bus y ha explicado que “desde esta mañana hemos tenido bastantes visitas. Cuando mañana acaben por la tarde la estancia, daremos un balance de las personas que han hecho uso de este servicio”. “Lógicamente si eres una persona que acude aquí es porque eres una persona que ha agotado las prestaciones que puedas tener tanto por desempleo o renta familiares de algún tipo. ”Vienen muchas familias monoparentales con niños y adolescentes a cargo. Bastantes mujeres, que son más víctimas de bajos salarios“. ”El paro en el sector femenino es más alto y los salarios más bajos“, añade. La subdelegada del gobierno en Córdoba también ha dado cifra a la cantidad de ingresos mínimos vitales que se han destinado a Córdoba ”44.000, y más de la mitad mujeres“.

Rafael Valenzuela ha hecho hincapié en que “más de 18.000 niñas y niños se están beneficiando de este Ingreso Mínimo Vital en Córdoba, siendo de gran importancia la cobertura de la población infantil en riesgo de exclusión”. En la provincia más de 9.000 hogares reciben el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que oscila entre 50 a 100 euros al mes.

Durante la estancia del bus en Córdoba, distintos ciudadanos de diferentes perfiles se han acercado al Córdoba Center para resolver dudas sobre el ingreso mínimo vital. Juan Carlos y Pepe, dos señores de unos sesenta años, se han acercado hasta este punto de la localidad para aclarar algunos datos sobre sus expedientes . “Yo lo llevo solicitando desde marzo, y aunque lo consulto desde la página web, aparece como estudio, quiero ver si me dan alguna noticia al respecto”. Este señor lleva desempleado desde mayo. Alguna de las preguntas que le rondan en la cabeza es saber si este ingreso es compatible con un trabajo a tiempo parcial. Por su parte, el otro individuo viene a revisar el importe que se le otorga ya que ha variado su cantidad. En este caso, lleva desempleado tres años.

A este punto de la ciudad también han llegado jóvenes como Miriam, que ha recibido de esta forma la noticia de la llegada del bus a Córdoba “me la tomé muy bien porque si es para la gente que le hace falta, está muy bien. Por eso he venido a informarme y ver si tengo derecho a recibirla o no”. En este caso, la joven lleva desempleada desde la pandemia.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!