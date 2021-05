Díaz afirma que Juanma Moreno "no vacuna lo suficiente y se queja de que le lleguen más" dosis

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha afirmado este sábado que el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, "es como el perro del hortelano, que ni come, ni deja comer" con las vacunas contra la Covid-19, porque "no vacuna lo suficiente y además se queja de que le lleguen más vacunas todavía, cuando la gente lo que quiere es que lleguen todas las del mundo, el máximo número posible".

Así lo ha asegurado, en declaraciones a los periodistas, poco antes de tomar parte, junto al secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, en un encuentro con militantes del partido en la capital cordobesa, donde ha afirmado, respecto a la llegada a Andalucía de dosis de la vacuna de AstraZeneca, que Moreno "ahora no se puede quejar" de que lleguen miles de dosis a la comunidad "cuando ha llegado a tener hasta 300.000 en el congelador sin administrar".

En su opinión, "no hay peor vacuna que no tenerla y, cuantas más dosis lleguen, mejor para Andalucía", y por eso ha lamentado que el presidente de la Junta sea "como el perro del hortelano, que no vacuna lo suficiente y se queja de que lleguen cada vez más dosis", cuando "todo el mundo está deseando que le llamen para vacunarse", con lo que "enfadarse porque le llegan más vacunas es algo que no se comprende".

A este respecto, Susana Díaz ha afirmado que "lo que más le preocupa" ahora a los andaluces es "trabajar, no contagiarse y vacunarse", de modo que "con las vacunas no se debe de hacer política de enfrentamiento, de ruido y de pelearse unos contra otros, porque lo que se genera en la gente es inseguridad y las vacunas lo que tienen que dar es mucha confianza".

Así, según ha argumentado que "vacunarse es la mejor noticia que te pueden dar, porque se está inmunizando ante el virus y está garantizando su salud, su vida y la de su entorno", por lo que ha insistido en pedir a Juanma Moreno "que no juegue, que no pelee, que no enfrente a la gente con las vacunas y mucho menos" que busque la confrontación "entre gobiernos, porque la gente eso no lo entiende".

Es decir, "la gente no entiende, después del año que hemos pasado, lo que se ha sufrido y que ahora su mayor esperanza es vacunarse, pues que ahora los políticos se tiren a la cabeza las vacunas y tengan enfrentamientos en una política que está muy lejos de la realidad de las personas", razón por a que, por otro lado, ha reiterado su petición a Juanma Moreno de que, "ya que abre las discotecas" al decaer el estado de alarma, pues "mañana inmediatamente abra también los centros de salud" para que "la gente pueda ir al médico".

Peajes en autovía

Por otra parte, Susana Díaz ha señalado que ha hecho "un planteamiento, desde la lealtad", sobre la propuesta estatal de crear peajes por el uso de las autovías y se ha mostrado "convencida de que el Gobierno de España lo va a recoger con sensibilidad y esa noticia seguramente se retirará".

Así, ha indicado que en Andalucía "llevamos muchos años defendiendo que se levantaran peajes como el de Sevilla a Cádiz", y ha resaltado que "son las grandes fortunas las que tienen que hacer un esfuerzo" en materia de impuestos, reiterando que "poner nuevos peajes recae sobre los hombros de los trabajadores".