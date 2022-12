Defensa ensaya los avances tecnológicos para la futura Base Logística de Córdoba

El Ministerio de Defensa ha dado a conocer diversos ensayos de los avances tecnológicos que se incluirán en las instalaciones de la futura Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba. Estas pruebas se realizan en el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nº1 (PCMASA Nº1) y el Laboratorio Central del Ejército, en Madrid, donde se lleva a cabo el proceso de evolución y transformación tecnológica en el que se hallan inmersos estos centros logísticos de cara a su integración en la futura Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba.

Las nuevas tecnologías que se emplean actualmente y que se actualizarán en las instalaciones que se construyan en la zona de La Rinconada en la capital cordobesa persiguen la reducción de tiempos y de procesos. Estos ensayos se centran en nuevas tecnologías y procesos de trabajo que luego se exportarán y trasladarán a la Base Logística de Córdoba, donde se verá la evolución desde el actual sistema de doce parques logísticos del Ejército de Tierra.

Tras una reciente visita de la ministra, Margarita Robles, al Parque y Centro de Mantenimiento, Defensa destaca que las instalaciones de Córdoba integrarán la defensa, la logística y la inteligencia, en una base que será además abierta y pionera en base a tres claves: la industria, la universidad y la defensa.

En ese sentido, Defensa ensaya avances tecnológicos, como la creación de piezas con impresoras 3D que aportan soluciones para las necesidades del Ejército de Tierra, además del escáner multidimensional Cubiscan, el vehículo terrestre autónomo MiR500 o el sistema Storm para digitalización de datos, procesos y gestión del conocimiento, según ha informado el Ministerio.

Asimismo, desde el Laboratorio Central del Ejército (LCE), responsable de los procesos de control de calidad de las adquisiciones y de la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas de materiales y equipos, se realizan ensayos asociados a todo el ciclo de vida del producto. Y, en ese sentido, según el Ministerio de Defensa, su futuro próximo está marcado por su evolución para transformarse en uno de los centros que constituirán la futura Base Logística del Ejército de Tierra. Concretamente, será el Centro de Ensayos, Calibración y Análisis, que concentrará todas las capacidades actuales de ensayo y calibración del Ejército de Tierra y añadirá otras nuevas de interés, relacionadas fundamentalmente con las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Defensa espera que la construcción de la base pueda estar terminada en 2027. Se trata de un proyecto innovador en el que el Ejército de Tierra lleva diez años trabajando para dotarse de un centro logístico con los más altos estándares tecnológicos y que agrupará las actividades de mantenimiento del material del Ejército en una sola instalación, reduciendo los tiempos de servicio, movimiento e infraestructuras. Su construcción supondrá un extraordinario impulso económico y social para la zona y contribuirá a la creación de más de 1.600 puestos de trabajo, en su mayoría personal civil.

