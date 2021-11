¿Quién decide lo que comes? Córdoba preestrena un documental sobre las decisiones de la industria agroalimentaria

La productora Enero Films, junto con Salon Indien Films, estrena este lunes en Córdoba el documental El precio del progreso. Será a las 20:00 en los cines mk2 Cinesur El Tablero, y habrá un coloquio posterior con el director de la premiada película, Víctor Luengo, y expertos relacionados con los temas que aborda.

El filme explora la trama de intrigas, miedos, presiones políticas y argumentos de los lobbies más importantes de las grandes corporaciones agroalimentarias con base en Europa, enfrentando a científicos de referencia, expertos y periodistas de investigación, indican en una nota de prensa.

"Creo que aproximándonos sin prejuicios con un enfoque neutro podremos ver mejor la raíz del problema. Más allá del estereotipo colegial que describe a 'unos señores muy malos de arriba que conspiran engañando para enriquecerse a costa de todos', la realidad parece ser mucho más compleja. Son muchas y muy diversas las instituciones implicadas en la toma de las decisiones y además el conjunto de sus argumentos se integran mucho más en la sociedad de lo que podría pensarse. Por ello quisimos que los entrevistados pudieran hablar con total libertad sin cortapisas ni preguntas incómodas", señala el director.

Entre estos 'actores' encontramos a Bernard Url (director ejecutivo de la EFSA EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY), Gilles-Éric Seralini (eminente investigador, biólogo molecular y activista contra los organismos modificados genéticamente), Angelika Hilbeck (reconocida investigadora y senior de Biología y Agroecología y ex presidenta de ENSSER), Miquel Porta (Catedrático de Salud Pública, profesor, investigador y experto en Epidemiología), Carey Gillam (periodista de investigación especializada en el agronegocio de la Agricultura), Nicolas Olea (Catedrático profesor y experto en Epidemiología) y Michael Hansen (eminente científico y Doctor, muy activo senior en Consumers Union de EEUU, ecologista y biólogo).

El precio del progreso llega a las salas españolas después de su exitoso recorrido por certámenes cinematográficos de los dos lados del atlántico de todo el mundo. El filme ha logrado una mención de honor Espiga verde en la Seminci 2019,el primer premio en el Festival Internacional de Cine de Canarias y los premios del público de la selección oficial Global Docs y de la sección Global Docs del DOCS Puebla (México) y fue nominado para los Green Film Network 2021.

Además ha competido en la selección oficial de prestigiosos festivales como el Bushwick Film Festival New York, el Raindance Film Festival o el Another Way Film Festival de Madrid . También compitió en el Docville International Documentary Film Festival, el ECOCUP de Moscú, el APOX Film Festival, el Firenze Film Festival, ECOZINE en Zaragoza, en Los Ángeles Festival of Cinema, en el Artic Film Festival y en el Mafici Festival en Argentina 2021.

Víctor Luengo, el director

Proveniente del campo de las Bellas Artes, Víctor Luengo ha desarrollado su carrera como pintor al óleo sobre que lienzo que expuso en Kassell (Alemania), Nueva York y, especialmente, Madrid. Hacia 2008 decide saltar a la realización audiovisual. En esos años también estudia Historia y Antropología.

Profesionalmente ha trabajado como periodista y fotógrafo en Latinoamérica, Camboya, Madagascar y España, además de ser editor de prensa para la agencia ContactoPhoto asociada entonces con en agencias como Magmum, Seven o AFP. Actualmente realiza documentales y reportajes publicitarios para clientes muy diversos.

El precio del progreso es su primer largometraje, donde, de alguna forma, se unen su experiencia profesional como periodista, fotógrafo y realizador con la del incipiente antropólogo que se pregunta cuáles son las claves por las que avanza nuestra sociedad.