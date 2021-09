CSIF cree que el plan trazado por el SAS para recuperar la atención presencial en Primaria sobrecarga a los profesionales

CSIF cuestiona la viabilidad del Plan Estratégico de Atención Primaria de la Consejería de Salud y Familias “por sobrecargar aún más a los profesionales de este nivel asistencial y hacer recaer en sus espaldas la recuperación de la atención presencial a la ciudadanía en los centros de salud”. Para el sindicato, “dicho plan genera además serias dudas jurídicas en cuanto a las funciones que desempeñan algunos profesionales y que son propias de otras categorías”, según detalla a través de una nota de prensa.

El Sector de Sanidad de CSIF Córdoba entiende que un plan de este tipo no puede acometerse “sin un aumento de plantilla que afecte a todas las categorías y especialmente a algunas que tienen cifras raquíticas”, al tiempo que considera “imprescindible que venga de la mano de una política adecuada de contratación que atraiga a los profesionales y los fidelice sin olvidar contemplar la calidad en el empleo y la estabilidad laboral”. En esta línea, CSIF considera que “las contrataciones realizadas por la pandemia no han cubierto las necesidades ni de los profesionales ni de la ciudadanía y, por ejemplo, no se han producido nombramientos en periodo estival en muchos centros de salud de muchas categorías”.

CSIF Sanidad Córdoba lamenta la falta de información a los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública y la opacidad con la que ha procedido la Junta en relación a sus planes respecto a la recuperación de la presencialidad en la Atención Primaria cuando “se trata de medidas y actuaciones que alteran de forma sustancial las condiciones laborales del personal de la sanidad pública en muchos casos”. En este sentido, la central sindical recuerda que en estos supuestos “la Ley exige que se informe previamente a las organizaciones sindicales”.

Asimismo, CSIF denuncia “el malestar de los profesionales en cuyo ámbito se ha pilotado el nuevo modelo de agendas, que se ha implementado sin participación, con lo que difícilmente pueden prosperar unas medidas que no son consensuadas, planteadas y asumidas por los mismos”. El sindicato defiende que previamente a la realización de cualquier cambio es necesario la elaboración de un estudio de las cargas laborales que asumen los trabajadores y las trabajadoras.

Para el Sector de Sanidad de CSIF Córdoba “el papel lo soporta todo, si bien en el horario tipo de consulta médica, por ejemplo, no se contempla la realidad diaria que viven nuestros profesionales médicos y pediatras, ya que nunca están todos los profesionales, no se sustituyen todos los salientes de guardia, ni se cubren los días de libre disposición, ni días de baja, entre otras cuestiones”. Además, la organización sindical apunta que tampoco están contempladas las urgencias que van intercalando a lo largo de la jornada y censurad “que se plantee que otros profesionales desarrollen funciones que son propias de otras categorías, generando incertidumbre e inseguridad jurídica”.

De este modo, a juicio de CSIF, “la estrategia trazada por la Consejería constituye un auténtico despropósito al hacer pivotar la recuperación de la atención presencial a la ciudadanía en los centros de salud en una sobrecarga y merma en las condiciones laborales de unos profesionales que ya lo han dado todo en esta pandemia”.