'Córdobagrado': primeras heladas del 2022 con mínimas de hasta dos bajo cero

¿Has abierto la ventana y has notado algo más que frescor? ¿O simplemente has tenido que salir a la calle por obligación y has notado un poco de congelación? La mitad de la provincia de Córdoba ha amanecido este domingo a bajo cero, con temperaturas mínimas de hasta -2 grados, que se han alcanzado en el observatorio que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el municipio de Priego de Córdoba.

Las heladas de este domingo han sido generalizadas y han afectado tanto al Valle del Guadalquivir como a Sierra Morena o la Subbética. En Córdoba capital, la temperatura ha bajado hasta los -1,4 grados a las 8:00 de la mañana, según la estación principal de la Aemet en el observatorio del Aeropuerto de Córdoba. Esto ha provocado que en la mañana del domingo muchos vehículos hayan amanecido con una fina capa de hielo y que la helada haya cubierto la vegetación de los parques.

En la provincia, también son notables los, al menos, -1,9 grados alcanzados a las 4:50 en Valsequillo, con datos provisionales de la estación Aemet. Eso sí, no constan heladas ni en Villanueva de Córdoba ni en Hinojosa del Duque, donde se han rozado los cero grados. En Espiel, la temperatura también ha bajado hasta los -1,2 grados a las 1:20 de la madrugada.

En la Campiña y el Valle del Guadalquivir, destacan los -0,9 grados alcanzados en el observatorio de La Rambla o los -0,6 de Montoro. Tampoco constan heladas en Aguilar de la Frontera, donde la temperatura también ha rozado los cero grados.

Para este domingo, la Aemet prevé en la provincia de Córdoba cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, tendiendo a cielos nubosos en Sierra Morena y tercio oriental de la provincia a partir de la tarde.

Toda la información del Colectivo Meteofreak en Twitter y en Facebook.