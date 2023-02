Córdoba, la segunda provincia andaluza con más emigrantes en otras partes de España

Córdoba es la segunda provincia de Andalucía con más emigrantes en el resto de España. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía acaba de publicar la la información sobre población andaluza residente en el resto de España correspondiente a la explotación detallada de los últimos datos disponibles del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2022 y señala que del conjunto de nacidos en Andalucía que viven en otros puntos de España, el 17% son cordobeses.

La población nacida en Andalucía y residente en el resto de España a 1 de enero de 2022 fue de 1.311.558 personas, un 1,7% menos que el año anterior. De ese total, el 53,2% eran mujeres. La mayoría de estos andaluces nacieron en Jaén (20,7%), Córdoba y Granada (ambos con un 17,0%). En el otro extremo, Huelva aportó el 3,9%. El 83,1% de las personas nacidas en Andalucía residen en la propia región, el 15,5% en el resto de España y el 1,4% en el extranjero.

En total, son 223.396 los nacidos en Córdoba que viven en otros puntos de España. Prácticamente la mitad lo hacen en Cataluña (un total de 95.354 cordobeses). La segunda región española con más cordobeses es Madrid, con 48.513, seguida de la Comunidad Valenciana, con 28.693. Además, hay 10.845 cordobeses en las Islas Baleares, 8.246 en Castilla y La Mancha, 5.437 en Aragón, 4.972 en el País Vasco, 4.506 en Canarias y 3.702 en Extremadura. Donde menos cordobeses hay residiendo es en La Rioja, con 536, seguida de Cantabria con 668, Ceuta y Melilla con 973 y los 1.320 que viven en Navarra. Además, hay 1.426 cordobeses en Galicia, 2.020 en Asturias y 2.998 en Castilla y León.

Casi el 70% de estos andaluces residentes en el resto del país se concentran en las provincias de Barcelona (30,2%), Madrid (19,1%), Islas Baleares (6,5%), Valencia (6,0%) y Alicante (5,8%). En cuanto a la edad de esta población, el 49,0% tiene 65 o más años y el 2,4% es menor de 15.

Además, el IECA señala que hay más de 10.000 cordobeses viviendo en el extranjero. En total, la población nacida en la provincia, entre los residentes en la zona, en otros puntos de Andalucía, de España y del extranjero, supera el millón de habitantes.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!