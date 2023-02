Córdoba es la provincia andaluza que más población pierde

Córdoba es la provincia andaluza que más población perdió en 2022 en términos relativos, según los datos que este martes ha difundido el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). La provincia cordobesa se dejó un 0,56% de sus habitantes el año pasado, frente al 0,55% de Jaén. Son las dos únicas provincias de Andalucía que no ganan población. En el resto aumentó.

Donde más creció el padrón fue en Málaga, con un crecimiento del 1,29% en tal solo un año. Le sigue Almería, con un 1,19% más y Huelva con el 0,56%. Mientras, la población se mantuvo, y no llegó a descender, en las provincias de Granada, Cádiz y Sevilla, según los datos difundidos por la agencia regional.

Córdoba tiene un grave problema demográfico, según evidencian los datos del padrón a fecha 1 de enero de 2022 y su comparativa con los últimos años. Desde 2022, tan solo han aumentado en habitantes un total de 18 municipios cordobeses. En el resto, 57, la demografía ha menguado. El caso es aún peor con respecto a la última década. Entre 2012 y 2022 tan solo han ganado habitantes seis pueblos cordobeses: La Carlota, Almodóvar del Río, Lucena, Villafranca, Obejo y San Sebastián de los Ballesteros. Salvo el caso de Lucena, todos los demás se deben a que forman parte de la zona de influencia de Córdoba ciudad.

De hecho, el caso de la capital es uno de los más paradigmáticos. El saldo de los últimos 20 años es positivo. Córdoba tiene hoy 4.710 más habitantes que en 2002. No obstante, desde 2012 ha perdido a 9.326 vecinos. Solo el año pasado fueron más de 2.500 personas. Ahora mismo, en la ciudad viven 319.515 personas, según los datos oficiales del padrón municipal a fecha 1 de enero de 2022.

En estos últimos 20 años, ningún pueblo ha crecido de manera incontrolable. En La Carlota o Villafranca, por ejemplo, el número de habitantes ha aumentado en un 25%, una situación fácilmente controlable para un ayuntamiento. La Carlota, de hecho, ha pasado a convertirse en uno de los grandes pueblos de Córdoba. Ahora tiene 14.324 habitantes, cuando hace dos décadas no llegaba ni a los 11.000 vecinos.

Pero el gran problema está en la despoblación. Córdoba tiene pueblos que en 20 años ha perdido a la mitad de su censo. El caso más extremo es el de Santa Eufemia, donde la caída es esa, el 50% menos de habitantes ahora que hace 20 años. Zuheros o Torrecampo se han dejado casi el 40% de su población en este tiempo. Villaralto, Conquista y Valenzuela superan el 30%. Belmez y Fuente Obejuna se van al 29%. Valsequillo, Fuente La Lancha y Cardeña se van al 25%. La lista es interminable.

La mayor parte de los pueblos cordobeses que pierden población son, precisamente, los menos habitados, lo que provoca un riesgo añadido, que en unas décadas más acaben prácticamente desapareciendo. Algunos están al sur de la provincia, como Zuheros o Valenzuela. Pero la mayor parte de ellos están en el norte de Córdoba, en las comarcas de Los Pedroches y el Valle del Guadiato. El cierre de las minas y la crisis de la ganadería ha generado una auténtica hemorragia demográfica en estas zonas.

No obstante, el problema es más profundo, ya que en los últimos años casi todos los municipios de Córdoba están perdiendo vecinos. El caso de la capital es uno de los más notables, con 2.500 vecinos menos en tan solo un año, algo que va más allá de la habitual crisis rural de los últimos.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!